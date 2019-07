Ricardo Steinicke

Bernau Der Spielplan der Haupt-runde der 2. Bundesliga ProB ist offiziell. Vizemeister Lok Bernau startet am Sonnabend, 21. September, mit einem Heimspiel in der Erich-Wünsch-Halle gegen den VfL SparkassenStars Bochum.

Nach einer Saison ohne Brandenburger Derby kommt es wieder zum Duell mit dem RSV Eintracht: am 2. November in Stahnsdorf und am 5. Januar in Bernau. Die Rand-Potsdamer empfangen zum Auftakt am 22. SeptemberVorjahresfinalist WWU Baskets Münster, der auf den sportlich errungenen Aufstieg in die ProA verzichtet hat. Zweiter Aufsteiger in die ProB Nord sind die ART Düsseldorf Giants.