Spitzen-Athleten haben sich angesagt

Roland Hanke

Beeskow (MOZ, Hagen Pohle) Ein hochkarätiges Ereignis wirft in Beeskow seine Schatten voraus. Im Sport- und Freizeitzentrum der Kreisstadt werden erstmals deutsche Meisterschaften ausgetragen – die im Bahngehen am Sonnabend, den 17. August. Dabei fallen Entscheidungen bei Frauen und Männern, in der U 23 sowie bei den Senioren.

Neben den besten Geherinnen und Gehern der Bundesrepublik werden auch zahlreiche Nachwuchssportler im Rahmenprogramm dabei sein. Die Macher vom Ausrichter-Verein Leichtathletik in Beeskow rechnen insgesamt mit knapp 100 Teilnehmern. Der Deutsche Leichtathletik-Verband hatte die Titelkämpfe an den Landesverband Brandenburg vergeben, von dem die Beeskower Anfang des Jahres den Zuschlag erhielten.

Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. In Kürze soll auch die Abnahme der im Vorjahr ausgebesserten Bahn erfolgen. Die Titelkämpfe und Rahmenwettbewerbe laufen unter dem Titel "2. Beeskower Bahngehen". Der Verein aus der Kreisstadt hatte im Juni 2018 die Premiere eines Geher-Wettkampfes erfolgreich absolviert. Dabei war dann auch die Idee entstanden, sich für die Austrageung der deutschen Meisterschaften zu bewerben.

Tradition in Oder-Spree-Region

Mit Beeskow als Veranstaltungsort wird an die Historie angeknüpft. Zahlreiche internationale Wettkämpfe wurden in der Oder-Spree-Region ausgetragen – mit den Höhepunkten Weltcup 1967 in Bad Saarow und Europacup 2000 in Eisenhüttenstadt.

In den vergangenen Monaten hat das Organisationsteam viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt. Der Verein kann neben der Stadt, dem Landkreis und dem Förderverein Geher-Team Deutschland auf zahlreiche Unterstützung von Sponsoren setzen, sucht andererseits aber noch freiwillige Helfer. Zudem stellen regionale Firmen Spezialitäten zur Verfügung, die alle Teilnehmer als Erinnerungsgeschenk bekommen sollen.

Bevor es soweit ist, müssen allerdings erst einmal die Wettkämpfe bestritten werden. Um 13.30 Uhr fällt der erste Startschuss für die Meisterschaften über 5000 Meter, gehen die Seniorinnen der Altersklassen W 55 bis W 90 auf die Bahn. Neben weiteren Entscheidungen der Seniorenklassen tritt ab 16 Uhr der Nachwuchs auf Strecken zwischen 1000 und 3000 Meter an.

Die Highlights folgen ab 16.50 Uhr. Dann gehen Frauen, die weibliche U 23 sowie die Seniorinnen W 35 bis W 50 auf das Oval. Mit Saskia Feige und Teresa Zurek (beide SC Potsdam) werden zwei Geherinnen dabei sein, die ins "Team Tokio – Land Brandenburg" für die Olympischen Sommerspiele berufen wurden.

Rekordhalter und Meister dabei

Noch hochkarätiger wird es im 10 000-m-Wettbewerb zugehen. Ab 17.30 Uhr sind bei der männlichen U 23 und den Männern klasse Zeiten zu erwarten. Neben dem nationalen Rekordhalter über 20 km, Christopher Linke, werden auch die aktuellen Deutschen Meister Nils Brembach (beide SC Potsdam), Jonathan Hilbert (50 km/LG Ohra Energie) und der Beeskower Lokalmatador und Titelverteidiger Hagen Pohle (SC Potsdam) erwartet.

"Das ist natürlich etwas ganz Besonderes, eine Meisterschaft vor heimischen Publikum zu bestreiten. Ich werde alles daran setzen, den Titel zu verteidigen", sagt der 27-Jährige, der sich gerade mit der Nationalmannschaft im Trainingslager in Bulgarien befindet. Den Wettkampf in Beeskow wollen er und seine Kollegen zur Vorbereitung auf die Anfang Oktober in Doha stattfindenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften nutzen.