Suche nach der Stammformation

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Der FC Strausberg tut sich in der Vorbereitung weiterhin schwer. Auch gegen den Brandenburg-liga-Aufsteiger Eintracht Miersdorf/Zeuthen konnte der Ober-ligist noch nicht wirklich überzeugen. Die Partie endete zwar mit einem 2:1-Heimerfolg, aber richtig gut gespielt hat der Favorit dabei nicht.

Trotzdem ging der FCS in Führung, nachdem die Gäste in der Anfangsphase einige Nadelstiche setzen konnten. Das Tor schoss Christopher-Lennon Skade. Zunächst scheiterte Tino Istvanic an der vielbeinigen Eintracht-Abwehr. Der Ball kam zu Skade, der die Lücke sah und von der Strafraumgrenze traf.

In der Abwehr der Strausberger tauchte ein neuer Name auf: Ruben Pilumyan. Er kommt vom SV Altlüdersdorf. Pilumyan begann auf der linken Abwehrseite, sah dabei gegen den starken Jan Wolter aber nicht immer gut aus. Trainer Christof Reimann reagierte, stellte um und beorderte Maximilian Hinz auf diese Seite. Und genau in diesem Moment war Wolter wieder nicht zu halten. Von der Grundlinie spielte er in die Mitte, wo Timo Westpahl sich aller Freiheiten erfreute.

Wolter blieb weiterhin der auffälligste Spieler auf dem Platz, und bei seinem Schuss aus etwa 20 Meter Entfernung musste Eric Günther im Tor der Strausberger sein ganzen Können aufbieten. Er hielt den Ball großartig. Überhaupt scheint die Torhüterposition beim FC Strausberg die Einzige zu sein, über die sich Trainer Reimann momentan keinerlei Gedanken machen muss. Eric Günther und Marvin Jäschke erweisen sich als echte Könner ihres Faches.

Bis zur Pause passierte in der Energie-Arena nicht mehr viel. Ballbesitzfußball war angesagt. Und auch die zweite Halbzeit begann mit eher mäßigem Tempo. Die Strausberger versuchten immer wieder Kombinationsfußball zu bieten. Allerdings wurde deutlich, dass vor allem in der Offensivabteilung noch längst nicht alles passt. Anton Hohlfeld war nicht dabei und Felix Angerhoefer spielte diesmal auf einer Position im Mittelfeld. Viele Impulse kamen von Matthias Reischert über rechts und Meric Bölükbasi über die linke Angriffsseite.

Sehenswerter Siegtreffer

Einen Höhepunkt im Spiel gab es dann doch noch. Das 2:1 von Nima Behnejad war das Ergebnis eines sehenswerten Strausberger Angriffs. Zunächst flankte Reischert in den Eintracht-Strafraum. Der Ball wurde abgewehrt und Behnejad zog von der Strafraumgrenze aus ab. Das runde Leder flog unhaltbar für den guten Torhüter Florian Peka ins Tor.

Die Schlussphase der Partie in der Energie-Arena gehörte komplett dem Gastgeber. Tino Istvanic hatte die große Gelegenheit das 3:1 zu erzielen. Nach einem Konter konnte er im Abschluss den Ball aber nicht mehr kontrollieren. Auch Pierre Voigt hatte noch eine Gelegenheit.