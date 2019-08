Zernikower laden zum Maulbeerfest ein

Martin Risken

Zernikow (MOZ) Zum 19. Mal lädt die Initiative Zernikow gemeinsam mit der Gemeinde Großwoltersdorf und der Aqua Zehdenick GmbH zum Zernikower Maulbeerfest ein, das am Sonnabend, 3. August, stattfinden wird. Im Mittelpunkt stehen die Maulbeere und der Seidenbau in Brandenburg. Nach der Eröffnung um 12 Uhr hält Prof. Dr. Felix Eschner um 15 Uhr im Inspektorenhaus seinen Vortrag "Seidenbau in Preußen – zwischen Anspruch und Wirklichkeit". Ganztägig sind zwei Ausstellung zu sehen: "Vom Maulbeerbaum zur Seide, von den Mühen des Seidenbaus in Brandenburg" im Gutshaus. Die Galerie in der Alten Brennerei zeigt "Bilder, welche man klauen wollte". Gleich mehrfach wird der Schauspieler Paul Sonderegger vergnügliche Passagen aus dem "Stechlin" lesen. Dazu spielt der Pianist Arno Lücker romantische Klaviermusik im Gartensaal des Gutshauses. Den ganzen Tag über gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm. Führungen durch die Maulbeerallee, lebende Seidenraupen können bestaunt und dabei zugesehen werden, wie Seide gehaspelt wird. Markttreiben und altes Handwerk gibt es zu bestaunen. Auch Maulbeereis wird neben anderen köstlichen Eissorten angeboten. Der Eintritt zum Maulbeerfest kostet zwei Euro, Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt..