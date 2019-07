Grüner Landesvorsitzender kandidiert in Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Manchmal kann der Wahlkampf im doppelten Sinn heiß werden. "Lassen Sie uns mal den Tisch wechseln und in den Schatten gehen", sagte Clemens Rostock. Dem 35-Jährigen – an diesem Tag in weißem Kurzarmhemd und Shorts – ist es in der Sonne auf der Terrasse der Hennigsdorfer Stadtbibliothek zu heiß geworden. Ist es der Klimawandel, der den grünen Direktkandidaten im Wahlkreis 7 schwitzen lässt? Zumindest ist dieser ein Thema, das auch in Brandenburg die Umfragewerte der Ökopartei in zweistellige Bereiche klettern lässt. Der gebürtige Eisenhüttenstädter kennt jedes Ergebnis, dass die Grünen seit 1990 eingefahren haben. Er ging noch zur Schule, als die Partei 1999 in der Mark mit 1,9 Prozent auf dem Tiefstpunkt angekommen war. Wie erklärt sich der Hennigsdorfer, der seit 2014 Landespartei-Chef ist, den jetzigen Höhenflug? "Das ist die Saat der letzten Jahre. Wir sind auf den Umweltschutz nicht aufgesprungen, sondern das Thema ist jetzt überall angekommen." Er verweist darauf, dass seine Partei Volksbegehren wie das gegen Massentierhaltung und das für mehr Artenvielfalt unterstützt.

Leicht hat es Rostock im Wahlkampf dennoch nicht. Sein Wahlkreis, der von Hennigsdorf bis ins Löwenberger Land reicht, ist schwieriges Terrain für seine Partei. "Ich bin Realist", sagt er. Anders gesagt: Er habe keine Chancen, den bislang immer von der SPD gewonnenen Wahlkreis zu erobern. Doch das Direktmandat hat der dreifache Vater gar nicht nötig. Mit Listenplatz 6 müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht über die Landesliste ins Parlament einzieht. Und darauf hat Rostock seinen Wahlkampf ausgerichtet. Während einige seiner Kollegen Flyer mit dem Aufdruck "Beide Stimmen für die Grünen" verteilen, prangt auf seinem: "Zweitstimme grün".

Es scheint aber auch ein wenig, als würde Rostock mit Teilen seines Wahlkreises fremdeln. Als er nach Themen gefragt wird, die den Menschen hier auf den Nägeln brennen, greift er automatisch zu seinem Flyer, als wolle er sich selbst informieren und räumt ein: "Das fällt mir schwer." Er erwähnt die Direktdurchbindung des Prignitz-Expresses nach Berlin und den Veltener S-Bahn-Anschluss. Mehr lokale Themen gibt das Wahlkampfblatt auch nicht her. "Ich bin hier in der Gegend noch nicht so lange sozialisiert", sagt der seit 2014 in Hennigsdorf lebende Politiker. Im Löwenberger Land will er sich demnächst mit den noch nicht in einem Ortsverband organisierten Grünen treffen, um mehr über deren Landstrich zu erfahren.

Landesthemen im Mittelpunkt

Lieber schwenkt Rostock von den lokalen zu den Landesthemen über. Darin scheint er sich sicherer und wohler zu fühlen. Landwirtschaft, Pflegenotstand und Erziehermangel: Für ihn sind diese landesweiten Themen solche, die sich vor Ort auswirken und damit als lokal anzusehen sind.

Die anhaltend guten Umfragewerte der Grünen lassen Rostocks Mannschaft selbstbewusst werden. Das geht bis dahin, dass der Parteichef schon mehr als einen Monat vor der Wahl die Namen der Grünen nennt, für die ein Ministeramt vorgesehen ist. Die langjährigen Landtagsabgeordneten Ursula Nonnemacher und Axel Vogel seien bereits gesetzt. "Natürlich steht auch Ska Keller auf der Liste", fügt Rostock mit Verweis auf die brandenburgische Europaabgeordnete hinzu, die als EU-Kommissionspräsidentin kandidiert hatte. Mit Verweis auf die Westherkunft der beiden Minister in spe fügt er hinzu: "Es muss eine aus dem Osten sein." Er selbst hält sich nicht für ministrabel und möchte in den Verkehrs- und den Wirtschaftsausschuss einziehen. Auch das sei bereits besprochen.

Offen zeigt sich Rostock gegenüber möglichen Koalitionen. Auch hier scheint sein Faible für die große Landespolitik durch. Dass die Grünen Teil der nächsten Regierung werden, daran hegt er kaum Zweifel. Er verkleidet dies in eine offizielle Sprachregelung: "Wir bereiten uns darauf vor, in die Regierung einzutreten." In Sachen Öko-Landwirtschaft und Abschaffen der Massentierhaltung sei man der CDU näher als der SPD. Die sei weiterhin die Partei der Braunkohle. Auch in der Innenpolitik seien die brandenburgischen Sozialdemokraten eine Partei, "die Antworten von gestern gibt". Da es nach allen Umfrageergebnissen unterm Strich auf eine Dreierkoalition hinausläuft, geht der Hennigsdorfer eher von einem rot-rot-grünen Bündnis aus.

Nicht nur mit den politischen Themen möchte er nach und nach mehr auf Tuchfühlung mit den Menschen in seiner neuen Heimat gehen. Auch im Sport knüpft er Bande. "Seit kurzer Zeit bin ich in der Ü35-Mannschaft vom FC98 Hennigsdorf." Vielleicht findet er auch noch musikalische Freunde rund um Hennigsdorf. Bislang spielt er als Gitarrist in einer Band mit Freunden aus Eisenhüttenstadt und Berlin. Eher ins Politische geht ein weiteres Hobby: seine Mitgliedschaft im Verein Mehr Demokratie. Eines seiner dahingehenden Ziele: Volksbegehren auf kommunaler Ebene müssten einfacher werden. Es könne nicht sein, dass jemand, der auf dem Land wohnt, erst zur Verwaltung in die Stadt fahren muss, um ein solches Begehren zu unterschreiben.