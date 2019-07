Gerhard Daum: "Ich will Hoffnung durchblicken lassen"

Lukas Grybowski

Frankfurt (Oder) (MOZ) Gerhard Daum komponierte Filmmusik für den "Tatort", für zahlreiche Hollywoodfilme und Videospiele. Im April brachte der Freiburger, der in Mühlenbeck (Oberhavel) lebt, sein Album "Songs Without Words" heraus. Lukas Grybowski sprach mit dem 52-Jährigen über den Entstehungsprozess und den Beruf des Filmkomponisten.

Herr Daum, wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Kritiken zu ihrem Album?

Da es mit dem Mix aus Jazz, Klassik und Elektronik in eine neue Richtung ging, war ich selbst ein bisschen unsicher gewesen, aber ich habe schöne Kritiken aus den USA gelesen. In Deutschland fliegt man mit Instrumentalmusik etwas unter dem Radar.

Haben Sie einen persönlichen Lieblingssong auf dem Album?

Ich bin sehr selbstkritisch mit allen Liedern. Wenn ich etwas fertigstelle und aufnehme, dann hat es schon mein eigenes Qualitätssiegel. Jeder Song erzählt eine Story, und ich wollte gewisse Schwerpunkte in den Songs setzen.

Auf dem ersten Song, "Berlin", spielen Sie mit unterschiedlichen Tempi. Haben Sie sich dort besonders von der Stadt inspirieren lassen?

Ich lebe jetzt seit drei Jahren bei Berlin und wollte ein emotionales Stimmungsbild darstellen. Man hört eine Ukulele, die Gitarre entwickelt sich langsam, und so sollte sich Lockerheit und Emotionalität entwickeln. Und ich will Hoffnung durchblicken lassen.

Mit dem Album kehren Sie auch zu ihren Wurzeln als Jazz-Gitarrist zurück.

Die Gitarre ist für mich seit meinem Studium sehr wichtig. Ich wollte einfach meine Erfahrungen aus der Filmmusik und in Los Angeles nutzen und auch die Gitarre wieder in Erinnerung rufen. Ich habe besonders zur Jazz-Gitarre und zum Piano eine starke Verbindung und bin ständig am Komponieren.

Wie muss man sich den Prozess vorstellen, wenn sie eine Filmmusik komponieren sollen?

Da gibt es zwei Wege. Entweder arbeite ich eng mit dem Regisseur und Produzenten zusammen. Manchmal hat der Regisseur schon eigene Ideen, ansonsten arbeitet man gemeinsam an einem Konzept. Oder ein Supervisor, Cutter oder Editor unterlegt den Rohschnitt bereits mit Musik, wodurch erste Vorschläge entwickelt werden.

Was machen Sie, wenn Ihnen einmal keine spannende Idee einfällt?

Eine Nacht drüber schlafen hilft, aber diesen Luxus hat man oft nicht. Es ist meist sehr stressig, und dann muss man lieb gewonnene Ideen verwerfen und spontan Kompromisse finden.

Wie unterscheidet sich die Arbeit am Album von der am Film?

Bei der Filmmusik ist der Film dein Master. Man hat eine Richtung, in die es laufen muss, konkrete Parameter und natürlich eine Deadline. Bei einem Album sind die Möglichkeiten viel größer. Man muss die Schwerpunkte selbst setzen und einen roten Faden finden. Das fiel mir auch schwer, da es 1000 Entscheidungen zu treffen gibt.

Gibt es für Sie ein Traumprojekt, das sie unbedingt noch umsetzen möchten?

Durch meine Zusammenarbeit mit Warner bin ich auf dem amerikanischen Markt sehr gut vernetzt und kann mich in allen Genres bewegen. In den USA spielt auch das Genre-Kino noch eine sehr große Rolle. Da steht mir ein breiter Fundus in den unterschiedlichsten Bereichen offen.

Infos: www.gerharddaum.com