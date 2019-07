Country-Legende lebt neu auf

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Country, Gospel, Rockabilly, Blues, Folk und Pop – die Legende des "Man in Black", einem der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts und mit weltweit einer Milliarde verkauften Alben einem der meistverkauften Künstler aller Zeiten, lebt in den "Cashbags", laut Veranstalter Europas erfolgreichstem Johnny Cash Revival um US-Sänger Robert Tyson, weiter. Nichts werde 1:1 kopiert und trotzdem sei alles echt, live und wie damals. Fans dieser Musik und dieser Epoche können das Sommer Open Air am Freitag, ab 20 Uhr, im Schlosspark Steinhöfel erleben.

MOZ verlost Freikarten

Die von dem Dresdner Musiker und Cash-Spezialisten Stephan Ckoehler mit viel Liebe zum Detail konzipierte Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an den berühmten Auftritten von Johnny Cash mit "At Folsom Prison" und "At San Quentin" und liefert originalgetreu alle Klassiker im Rahmen einer mitreißenden zweistündigen Live-Show, angelehnt an die historischen Konzerte mit musikalischen Gästen wie Cover-Musiker für June Carter Cash und Carl Perkins. Songs der Spätphase "American Recordings" werden in einem speziellen Schlussteil zelebriert.

Weitere Highlights werden eine musikalische Zeitreise in den Rockabilly-Sound der 50er Jahre und ein charmant-witziges Duett von June Carter mit Johnny Cashs Gitarristen Luther Perkins. Die Rolle des Johnny Cash wird von dem gebürtigen US-Amerikaner Robert Tyson verkörpert, der seinem Vorbild stimmlich und äußerlich so verblüffend nahe kommt, dass man glaubt, das Original vor sich zu haben. Neben Robert Tyson brilliert die aus Coburg stammende Sängerin Valeska Kunath als June Carter Cash und der Australier Josh Angus als Rockabilly-Pionier Carl Perkins ("Blue Suede Shoes").

Die MOZ verlost heute um 13 Uhr an die ersten Anrufer unter der Telefonnummer 03361 590360 zwei mal zwei Freikarten für das Event am Freitag, 20 Uhr, in Steinhöfel.