Ein botanischer Familiengarten

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Auch in diesem Jahr stellen die MOZ und die Agenda-Gruppe Umwelt wieder schöne, naturnahe Gärten vor. Heute: zu Gast bei der Familie Müller in Angermünde.

Am Ende der Sackgasse Lügder Weg liegt das botanische Kleinod der Familie Müller. Vor 18 Jahren haben Anja und Ronny Müller damit begonnen, rund ums Haus einen Garten anzulegen, der eine kaum vorstellbare Vielfalt auf 1000 Quadratmetern beherbergt. Die Wege wurden selbst verlegt, Teiche und Nebengelasse gebaut. Und der Garten entwickelt sich immer weiter. Besondere Blickpunkte sind einige Kunstwerke aus Holz und Stein. Sie stammen vom Hausherren persönlich. Kunst ist eines seiner vielen Hobbys.

"Wir wollten einen natürlichen Garten, in dem auch etwas ineinander wachsen kann", erzählt seine Frau. Sie pflanzt schon mal Tomaten und Paprika in Blumenbeete. So stecken sie sich nicht gegenseitig mit Krankheiten an. Rasen gibt es wenig. Der will schließlich gepflegt sein. Diese Aufgabe hat jetzt Sohn Ole inne. "Er soll auch einen Anteil an der Gartenarbeit haben. Ansonsten ist das aber unser Hobby", verrät die Mutti. Die bestehenden Rasenflächen sind von blühenden Inseln durchbrochen, sodass das Mähen auch nicht allzu langweilig wird.

Blühendes bis in den Herbst

Dafür blüht es vom Frühjahr bis zum Herbst rund ums Haus. Man findet hier viel Clematis, Storchenschnabel, Rosen, Dahlien, Frauenmantel, Funkien, Vergissmeinnicht, Akelei und Hortensien. Es gibt eine Stinkesche, die bis in den Herbst hinein blüht.

Die blühende Vielfalt freut auch die Bienen, die Müllers vor drei Jahren angeschafft haben und die für den eigenen Honig sorgen. Von der Lieblingssitzecke am Grill aus kann man sie gut beim Trinken am Gartenteich beobachten. Von hier aus hat man auch einen guten Blick auf den Teich und hört das beruhigende Rauschen. Eine Leiter deutet zwar auf eine Badestelle hin. Doch mit den riesigen Kois, die hier ihre Bahnen ziehen, möchte die Familie nicht planschen. Es ist das Reich der Fische und der Pflanzen.

Auch Gemüse für die Eigenversorgung baut Anja Müller an. Das ist ihr Reich. Sie verarbeitet alles. Was die Familie nicht sofort isst, wird eingefroren. Das Gemüse wird gleich draußen gewaschen. Ronny Müller hat seiner Frau dafür extra einen Waschbecken aus einer Steinplatte hergestellt.

Immer etwas zum Naschen

Obstbäume haben ihren Platz neben anderen Gehölzen wie einem Gingko-Baum, der regelmäßig beschnitten wird, damit er nicht ausufert. Platzsparend sind die Stangenobstbäume. Eine kleine Rarität ist die Indianerbanane. Der Baum trägt Früchte, die man auslöffeln kann. "Wir haben eigentlich immer etwas zum Naschen im Garten", erzählt Anja Müller. Wie gemalt sehen die Weintrauben aus, die an mehreren Stellen im Garten für den Herbst heranwachsen. Unter anderem als Pergola. So bekommt der Wein viel Sonne und Familie Müller selbst bei der sommerlichen Hitze angenehmen Schatten. in ihrem kleinen botanischen Garten.