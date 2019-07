Volkssolidarität Brandenburg will Tariflohn am 1. Oktober einführen

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Immer wieder haben Beschäftigte aus dem Kreisverband Uckermark, dem stärksten in ganz Brandenburg, auf die schlechte Bezahlung gerade in der Pflege aufmerksam gemacht. Es Streiks, Proteste, Verhandlungen. Und obwohl schon im vergangenen Jahr ein neuer Tarif für die Pflegeberufe ausgehandelt wurde, haben die Mitarbeiter bis jetzt nichts von der Einigung.

Einführungstermin umstritten

Das soll sich ab 1. Oktober ändern. Wie der Landesverband der Volkssolidarität mitteilt, soll nun in allen Verbandsbereichen Brandenburgs Tariflohn gezahlt werden. Die Entscheidung sei gegenüber den Kranken- und Pflegekassen sowie gegenüber der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di mitgeteilt worden. Mit der Tarifeinführung würde "ein wichtiger Schritt hin zur Attraktivitätssteigerung auch der Pflegeberufe erfolgen", heißt es vom Vorstand. "Das wäre eine bedeutende Voraussetzung, um dem herrschenden Pflegenotstand wirkungsvoll begegnen zu können.

Der über die Paritätische Tarifgemeinschaft ausgehandelte Vertrag sieht eine deutliche Steigerung der Löhne vor. Nach Auskunft von ver.di landen bis zu 300 Euro und mehr pro Monat auf dem Konto der Arbeitnehmer, abhängig von ihrer jeweiligen Tätigkeit. Die Volkssolidarität soll in Brandenburg etwa 1000 Beschäftigte haben, allerdings nicht nur in der Pflege.

Der Termin der Tarifeinführung hatte bei Gewerkschaftern zu erheblichen Unmut geführt. Und auch jetzt sind sie mit dem 1. Oktober überhaupt nicht zufrieden. Ursprüngliches Ziel war eine Gehaltssteigerung ab Januar 2019. Doch aufgrund von langwierigen Verhandlungen mit den Kranken- und Pflegekassen zog sich der Prozess hin. "Wir haben immer wieder einen sofortigen Einführungstermin gefordert", so Gewerkschaftssekretär Frank Ploß. Letzte Forderung von ver.di: 1. Mai 2019. Um Druck zu machen, waren Beschäftigte des Kreisverbands Uckermark im Juni sogar spontan mit dem Bus vor die Zentrale der AOK Nordost gefahren. Die Kasse muss die steigenden Personalkosten refinanzieren, was sie auch will.

Bei den Betroffenen ist das Datum der Tarifeinführung noch nicht bekannt. "Der 1. Oktober wird nicht unsere Option sein", so Sylvia Papendorf von der Tarifkommission. Die Gewerkschafter bestehen darauf, dass die Gehaltserhöhungen rückwirkend zum 1. Mai gezahlt werden.

Die Volkssolidarität will am 1. August auf einer Pressekonferenz in Potsdam Details bekannt geben.