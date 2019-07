Drei Tafeln über den Mais

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Was der Kunde schon immer mal über den Mais wissen wollte, das steht auf dieser Informationstafel am Rande eines Maisfeldes der Landfarm Hohenstein. Direkt am Radweg von Strausberg nach Hohenstein hat sie die Landfarm aufgestellt, und nur Radfahrer und Wanderer können sie dort lesen. Autofahrer düsen vorbei, eine Gelegenheit zum Parken gibt es nicht. Die linke Tafel informiert über das Maisfeld als Lebensraum und Rückzugsort vieler Insekten und Kleinlebewesen. In der Mitte erfährt der interessierte Leser, dass 80 Prozent des angebauten Maises zu Silage für Milchkühe und Fleischrinder, aber auch Biogasanlagen verarbeitet werden. Körnermais schließlich schmeckt Menschen, Hühnern und Schweinen.