13 Stangen Zigaretten im Reisegepäck

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bundespolizisten haben am Sonnabend knapp 13 Stangen Zigaretten im Regionalexpress von Frankfurt nach Berlin beschlagnahmt. Gegen 18.50 Uhr überprüfte eine Streife einen 73-jährigen Reisenden im RE 1 nahe Briesen. In seinem Reisegepäck fanden sie 2560 Zigaretten verschiedener Marken mit polnischen Steuerzeichen, die er angeblich für seine Familie in Polen gekauft hatte. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen die Abgabenordnung ermittelt.