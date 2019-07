Mehr Geld für Kultur gefordert

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Die Diskussionen um den Haushalt 2019 dürften in Zehdenick nicht einfacher werden. Von vielen Seiten sind schon Forderungen zu hören, welche Posten aufgestockt werden sollten. Von Kürzungen hingegen ist selten die Rede. Auch in Ortsteilen bestehen Begehrlichkeiten. So stellt die Stadt zwar jährlich tausende Euro für die Förderung von Kultur und Heimatpflege bereit. Doch nur ein Bruchteil des Geldes kommt auch in den 13 Ortsteilen an. 60 Prozent des Etats sind für die Kernstadt, 40 Prozent für die Ortsteile bestimmt. Nur 850 Euro erhielt beispielsweise Wesendorf, was angesichts der Kosten für ein Dorffest ziemlich wenig sei. Wesendorfs Ortsbeiratsmitglied und Stadtverordneter Heiko Lenz (WS/BfZ) wünscht sich nicht nur mehr Geld, sondern auch einen neuen Verteilerschlüssel. Neben einem Sockelbetrag sollte eine Pro-Kopf-Pauschale gezahlt werden. "Ein DJ kostet in der Stadt genauso viel wie auf dem Dorf", so Lenz.