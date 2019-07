MOZ

Eberswalde (MOZ) Am Montagmorgen kam es am Kreisverkehr in der Angermünder Straße zur Kollision eines VW und einer Radfahrerin. Bei dem Unfall erlitt die 64-jährige Radlerin Verletzungen, die im Eberswalder Krankenhaus behandelt werden mussten. Der VW-Fahrer blieb unverletzt und konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen.