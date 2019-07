Drei auf einen Streich

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Gleich drei Sonnenschirmehat Jennifer Paulick auf ihrem Balkon in der Lindenallee. "Das hilft schon", sagt die junge Frau. Ansonsten würde die Sonne so richtig ins Wohnzimmer scheinen. So wie am Montag, als das Thermometer auf der anderen Straßenseite gegen 15 Uhr 39 Grad Celsius anzeigte. Zunächst wollte Jennifer Paulick einen einfarbigen Sonnenschutz, berichtet sie, doch dann wurde alles etwas bunter. Ein blauer, ein roter und ein grüner Schirm sorgen nun für die gute Laune auf Balkonien. Als Schutz vor Sonnenstrahlen eignen sich Sonnenschirme besonders gut. Sie spenden aber nicht nur Schatten. Mittlerweile gibt es sie sogar mit Lichtschutzfaktor, so kann also auch ein Sonnenbrand verhindert werden.