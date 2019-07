Ferien mit Bienen und Ameisen

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Zwanzig Mädchen und Jungen haben am Sommerlager in Nabu-Naturerlebnis Blumberger Mühle teilgenommen. Die meisten sind schon seit Jahren dabei und freuen sich, ihre Freunde wiederzutreffen. Sie kamen aus Berlin, Schmachtenhagen, Potsdam sowie Angermünde und Umgebung.

Nachdem die Ferienkinder schon auf den Spuren des Sumpfwassermannes, der Kräuterhexe und Robin Hoods wandelten, lautete diesmal das Motto "Wir und das Tier". Und da gab es an den fünf Tagen inmitten der Natur allerhand zu erleben. Dafür sorgte schon die Naturerlebnispädagogin Evelyn Faust, die das Sommercamp seit Jahren leitet.

Langer Tag für Küchenkräfte

Geschlafen wurde wie immer in Zelten. Versorgt wurde die Gruppe im Restaurant. Dafür fingen die Küchenkräfte dankenswerterweise morgens drei Stunden eher an als sonst. Tagsüber lernten die Kinder unter anderem Lebensräume verschiedener Tiere kennen – die Wiese, den Wald und Gewässer. Sie beobachteten Ameisen, Muscheln und Schnecken, entdeckten einen Grasfrosch und Wildschweinspuren. Auch mit den Wildblumen beschäftigten sie sich, schließlich sind diese die Nahrung für die Wildbienen.

Auf dem Gelände der Blumberger Mühle konnten die Kinder diese auch in Aktion sehen. An einem Bienenwagen durften sie verschiedene Sorten Honig probieren und lernten zu schätzen, was so eine kleine Biene leistet.

Bei einem Besuch der Blumberger Fischteiche lernen die Ferienkinder den Unterschied zwischen einem fließenden und einem stehenden Gewässer kennen und ließen sich erklären, wie der Fischereihof bewirtschaftet wird.

Es gab einen Ausflug in den Eberswalder Zoo und auf dem Rückweg ein erfrischendes Bad im Strandbad Wolletzsee.

Am selben Abend wurde es bei einer Nachtwanderung gruselig. Betreuer Lorenz hatte sich als alter Mann verkleidet. Taschenlampen waren verboten, sodass man erst am Kribbeln merkte, dass man sich in einen Ameisenhaufen gesetzt hat. Eine Mutprobe war, sich 30 Schritte von Lorenz zu entfernen und drei Minuten im Dunkeln stehen zu bleiben.

Alle Tageserlebnisse dienten den Kindern zur Vorbereitung ihrer Abschiedsvorstellung beim Fingerfood-Büfett mit den Eltern am Abreisetag. Bei einer Präsentation schlüpften sie in verschiedene Tierrollen.

Die Ferienkinder sind mittlerweile wieder zu Hause, Evelyn Faust hat die harte Pritsche wieder mit dem bequemen Bett getauscht. "Fünf Tage am Stück, das muss man schon mögen", meint sie. "Aber die Möglichkeit zum Spielen im Freien haben nicht alle Kinder. Vor allem in den Städten gibt es kaum noch diesen Platz zum Spielen und zum Aufstellen eigener Regeln." Den Kindern gefällt es. So wurde aus einem Grüppchen inzwischen eine Riesengruppe.

Camp braucht Unterstützung

Ob es eine Neuauflage im nächsten Sommer gibt, ist jedoch unklar. Einige Kollegen haben Evelyn Faust tageweise geholfen. "Aber dazu braucht man mehr Unterstützung. Es ist nicht sicher, ob es nächstes Jahr genügend engagierte Freiwillige gibt", erklärt die Naturerlebnispädagogin. Vor allem fehle ein Anschluss-Camp. Ihre Schützlinge sind miteinander älter geworden und würden sich gerne weiter treffen.

Über Ideen für Themen wurde schon gesponnen. Zum Beispiel "Nachtaktiv sein und tagsüber schlafen". "Dafür würde ich allerdings nicht zur Verfügung stehen", schmunzelt die Betreuerin.