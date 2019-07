Von der SMS des Mittelalters - Vorbildliche Arbeit mit Schülern im Kloster Neuzelle

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Es kann schon mal vorkommen, dass sich diese Frau auf den steinernen Fußboden des Neuzeller Klosters legt und minutenlang das Gewölbe studiert – gemeinsam mit Jugendlichen. Unterricht aus einer anderen Perspektive eben.

Oder aber sie steht in der heimischen Werkstatt in Breslack und bastelt mit Kindern der Denkmal Aktiv AG an einem Museumskoffer. Ein hölzernes E wird da beispielsweise ausgesägt. Wo das Original im Kloster zu finden ist, das erfahren die Besucher vor Ort. Der Museumskoffer ist voller Geschichte(n), genau wie der Kopf von Diplomrestauratorin Dorothee Schmidt-Breitung.

Neues Kapitel aufgeschlagen

Gemeinsam mit der Stiftung Stift Neuzelle hat sie in den vergangenen Jahren selbst ein Stück Geschichte geschrieben: nicht nur bei der Restauration vieler Klosterschätze, sondern vor allem auch aus museumspädagogischer Sicht. Da wurde mit der heute 47-Jährigen ein neues Kapitel aufgeschlagen.

So ist nach der Restaurierung des Kreuzgangs vor etwa zehn Jahren ein Kinderaudioführer entstanden, der jüngst aktualisiert wurde. Denn die Vermittlung von Denkmalen sollte nach Meinung von Dorothee Schmidt-Breitung möglichst früh beginnen. "Wenn du sie frühzeitig bekommst, dann haben sie einen ganz anderen Zugang zu bestimmten Dingen", ist sie überzeugt. Natürlich komme es dann auch immer auf die Art der Vermittlung an.

Theorie ist wichtig, aber eben nicht alles – auch wenn die Restauratorin tatsächlich eine Gabe hat, die schwierigsten Zusammenhänge altersgerecht zu erklären. Wenn es zum Beispiel um die Nachrichten der Mönche geht, die sie vor mehr als 700 Jahren an den Wänden hinterlassen haben, dann sind das bei Dorothee Schmidt-Breitung eben die "SMS des Mittelalters". Und prompt hören auch die zu, die mit den Gedanken gerade noch meilenweit entfernt waren. Sogar einen Workshop zu historischen Schriften bietet sie Schulklassen an.

Echtes Gold in hauchdünnen Scheiben gibt es bei ihr auch. In Werkstatt-Atmosphäre betreut die Denkmal- und Museumspädagogin immer wieder Kindergruppen. Dann steht sie mit weißem Kittel und Pinsel in den historischen Gemäuern und zeigt, mit welchen Materialien sie im Alltag arbeitet. Gemeinsam werden dann Ofenkacheln bemalt – und manch einer nutzt dafür auch Blattgold. Jetzt bloß nicht niesen, ansonsten fliegen Hunderte Euro durch die Luft. Mit den praktischen Übungen begeistert sie nahezu alle. Und aus ihrer jahrelangen Forschung zur Museumspädagogik weiß sie: Wissen, das praktisch angewandt wird, wird anders im Gehirn codiert. Insgesamt fünf Module bietet sie vor allem Schulgruppen an – eine Tour durch den Kreuzgang gehört immer dazu. "Ich bin da aber sehr flexibel. Wenn mich ein Lehrer bittet, ein bestimmtes Thema zu behandeln, weil das gerade im Unterricht eine Rolle spielt, dann bin ich dabei", versichert sie.

Nun ist Dorothee Schmidt-Breitung über die Landesgrenzen hinaus eine ziemlich gefragte Restauratorin und die Familie möchte sie auch nicht nur am Telefon hören. Viel Zeit für ehrenamtliche Extra-Touren bleibt da nicht. "Aber die Zeit nehme ich mir. Den Donnerstag habe ich mir für denkmalpädagogische Angebote im Kloster freigehalten." Warum? Sie lacht: "Das ist eine echte Herzensangelegenheit." Die Faszination für Denkmale spürt sie seit ihrer Kindheit in Freiberg und Berlin. Aus der Faszination ist Leidenschaft geworden. Sie lässt nicht nur selbst Schätze neu erstrahlen, sie arbeitet auch mit Schulen zusammen und bringt in Bayern Lehrern ihre Definition von Museumspädagogik nahe. Für sie ist klar: "Denkmale sind materielle Zeugnisse der Geschichte, als historische Quelle sind sie unheimlich vielschichtig und spannend. Denkmale helfen uns, Geschichte zu verstehen. An ihrem Beispiel kann man viel lernen über die Zeit, aus der sie stammen und über die Gedankenwelt der Menschen, die sie geschaffen haben." Um in diese Welt einzutauchen, reicht die Schulbank nicht aus. Da muss man rein ins Denkmal, Geschichte atmen und sich auch mal auf den Fußboden legen.