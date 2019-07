Es kommt nicht auf die Größe an

Sonja Edel

Eisenhüttenstadt Drei Hundesportvereine der Region trafen sich jüngst auf dem Gelände des Fürstenberger Hundesport Klubs am Alten Wasserwerk in Eisenhüttenstadt. Grund war der alljährliche Pokalwettkampf. Im Mittelpunkt stand die Fähigkeit der Hundeführer, ihre Hunde so zu führen, dass sie gehorsam und freudig ihrem Menschen folgen. Leistungsrichter Thomas Boguth beobachtete die 16 Mensch-Hund-Teams sehr genau und bewertete sie unmittelbar nach absolvierter Prüfung. Hier und da gab es sogar Tipps für die weitere Trainingsarbeit.

Der gastgebende Hundesport Klub stellte sieben Starter, der HSV Oderland 98 war mit drei Sportlerinnen und Hunden zu Gast. Einige Sportfreunde starteten sogar mit mehreren Hunden, und der HSV Oderland aus Gusow entsandte zwei Teilnehmer.

Hundesport ist nicht nur etwas für Schäferhundbesitzer, das konnte man im Rahmen dieser Veranstaltung sehen. Neben den etablierten sogenannten Gebrauchshunderassen wie Schäferhund, Riesenschnauzer und Hovawart waren viele andere vertreten, 16 verschiedene Rassen insgesamt. So auch ein kleiner Yorkshire-Mix und ein Foxterrier. Beide hatten es besonders schwer, da es während ihres Prüfungslaufes extrem regnete. Aber im Rahmen der Prüfung ging es gerade darum zu beweisen, dass die Hunde, wie immer auch die Umstände sein mögen, Gehorsam zeigen. Der besondere Applaus des Publikums zollte ihnen den hochverdienten Respekt.

Wanderpokal für Fürstenberger

Den 1. Platz belegte Daniela Ritter mit ihrer Riesenschnauzerhündin Lotta (HSK Fürstenberg), den 2. Platz errang Andree Klich mit seiner Belgischen Schäferhündin Lina (HSK Fürstenberg/O.) und auf Platz 3 schaffte es Katja Paulus mit ihrem Sibirien Husky Winnitouch (HSV Oderland 98). Der Wanderpokal für die Vereine ging an den gastgebenden Hundesportklub Fürstenberg. Prüfungsleiterin Dagmar Schneider dankte am Ende im Namen aller Teilnehmer dem Richter für seinen Einsatz und den Teilnehmern für ihren fairen Wettstreit.

Leistungsrichter Thomas Boguth betonte die gute Vorbereitung aller Teilnehmer bezüglich der Kenntnis der Prüfungsbedingungen im Bereich Laufschema und Leinenhandling. Die Mitglieder des HSK, auch das unverzichtbare Küchenteam um Katharina Storm, ebenfalls Starterin, haben mit diesem Ereignis dem Hundesportkalender einen schönen Akzent verliehen.