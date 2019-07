Der singende Lehramtsstudent

Elke Lang

Fürstenwalde Egal ob er sie höre oder selbst produziere – er komme keinen Tag ohne Musik aus. Das sagt Paul Purps, 22 Jahre alt, Lehramtsstudent für die Fächer Deutsch und Geschichte in Potsdam. Nun singt er bei Oper-Oder-Spree mit und ist froh, dass es mit seiner Bewerbung geklappt hat und er den Mut hatte, die Chance zu nutzen. Schließlich kennt er das hohe Niveau der Teilnehmer schon als Zuhörer in vergangenen Jahren und weiß, dass er nicht um einen Preis konkurrieren kann. "Ich verspreche mir aber von dem Gesangskurs neue Einblicke, es kommt mir auf den Austausch mit den anderen Sängern an. Jeder hat seine eigene Technik, und ich muss mir alles hart erarbeiten."

Über Grenzen hinweg

Zusammen mit den Teilnehmern aus den verschiedenen Ländern erlebt er "eine wunderbare Gemeinschaft". Die meisten sprechen gut Deutsch, und der Fürstenwalder kann sich auch auf Englisch und ein bisschen auf Russisch verständigen. Dabei hat er die Überzeugung gewonnen: "Das vorderste Ziel der Teilnehmer ist es nicht, Preise zu gewinnen, sondern Erfahrungen zu sammeln und jede Hilfe anzunehmen. Wir wollen nicht unbedingt besser sein als alle anderen, sondern einfach nur lernen." Nach dem Abschluss seines Studiums in zwei Jahren und dem einjährigen Referendariat möchte er ein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" aufnehmen. "Die Nähe zu meinem Zuhause ist mir wichtig."

Oma gibt den Anstoß

Seiner Familie in Fürstenwalde und seinem Musikschullehrer Alex Ilenko hat der "Natur-LOS-Ler", wie sich Paul Purps schmunzelnd nennt, viel zu verdanken. Den Anstoß gab Oma Gisela Schubert in Frankfurt (Oder). "Sie hatte selbst Gesangsunterricht bekommen und darauf gesehen, dass ich und meine Zwillingsschwester Johanna kulturell gefördert würden. Mit ihr mussten wir ins Museum, ob wir wollten oder nicht." Das erste Musikerlebnis mit sechs, sieben Jahren, zu dem ihn Mutter Jacqueline und die Oma ins Kleist Forum mitgenommen hatten, ging schief. "Es war so laut, so hoch, ich habe nichts verstanden." Mit 15, 16 Jahren platzte der Knoten, als Oma ihn zu "La Traviata" mitnahm.

Noch war der Bogen zum Lied- und Opernsänger nicht geschlagen. Der Kabarettist Bodo Wartke war ihm mit seinem virtuosen Klavierspiel Vorbild geworden. Paul Purps lernte Klavier und Musiktheorie bei Alex Ilenko, Komposition bei Ulrike Merk und sang in Ilenkos Doppelquartett mit. "Er vermittelt uns die Freude am Singen, und das Zusammensein mit ihm ist immer wieder eine Bereicherung, egal, worüber man mit ihm redet, ob über Musik oder das Leben", sagt Purps. Seine jetzige Gesangslehrerin, Katharina Moll-Firl, brachte Paul Purps 2017 erstmals zu einem Opernprojekt, in dem er den Kaspar in Webers "Freischütz" singen durfte.

Drei Wochen nur singen

Lehrer werden wollte der Fürstenwalder seit der 6. Klasse, aber auch an eine Laufbahn als Sänger habe er schon früh gedacht. Die Eltern rieten jedoch: "Mach was Vernünftiges." In Beeskow ist er nun in seinem Element. "Drei Wochen nur singen, singen, singen, das ist wunderbar", schwärmt der 22-Jährige. Dabei lernt der Romantik-Fan sicherer zu werden im Ensemble-Singen, schreibt sich alle gesangstechnischen Hinweise von Snezana Nena Brzakovic genau auf und freut sich über seine drei großen Auftritte bei Oper-Oder-Spree.