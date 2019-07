Polens berühmteste Kühe und ihre Retter

Spenden für die Umsiedlung der Tiere

Mehr als 60 000 Zloty (knapp 15 000 Euro) an Spenden hat man in Polen schon gesammelt, um das Weiterleben der Tiere in freier Wildbahn und den Transport in ein Reservat am Stettiner Haff zu sichern. Auch will man sich an den polnischen Staat wenden, damit das von Jaroslaw Kaczynski gegebene Versprechen zur Unterstützung des Vorhabens finanziell untermauert wird. Doch das ist alles noch nicht genug. "Wenn sich in Deutschland Unterstützer fänden, würden wir uns sehr freuen", sagt Izabella Kwiatkowska vom "Büro für den Tierschutz". Wer den polnischen Aktivisten helfen will, kann eine Spende auf ihr Konto bei der Mbank S.A. einzahlen.

Kontoinhaber: Biuro Ochrony Zwierzat(Adresse: ul. Łukasiewicza 11A/2 65 -012 Zielona Góra)IBAN: PL 57 1140 2004 0000 3102 7675 1055 BIC/SWIFT: BREXPLPWMBKBitte als Verwendungszweck hinzufügen: Für die Kühe von Deszczno