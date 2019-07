Frisches in die Dose

Annemarie Diehr; Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Sie habe ja kaum eine Wahl, sagt Susanne Lange. Aus dem Obstregal im Aldi-Markt in der Ehrenfried-Jopp-Straße greift die Fürstenwalderin eine Packung Weintrauben, rundherum verpackt in einen Plastikkarton. Selbst wenn es die Trauben lose gäbe, meint die junge Frau, würde sie sie nicht schutzlos in den Wagen und später aufs Band packen. Lose Waren nehmen mehr Zeit in Anspruch, berichten Kunden, die es ausprobiert haben und dafür länger anstehen mussten. Plastikfrei einkaufen – das ist in Supermärkten eine Herausforderung, trotz vielfältiger Bemühungen der Unternehmen, Plastiktüten, -verpackungen und konkrete Waren wie Trinkhalme und Einweggeschirr zu reduzieren.

Einen Cent für Obstbeutel

Bei Aldi Nord zahlen Kunden für dünne Plastikbeutel am Obst- und Gemüsestand zukünftig einen Cent. Ab 1. September, teilt Unternehmenssprecher Christian Salmen mit, "stellen wir die Beutel auf eine Alternative aus nachwachsenden Rohstoffen (Zuckerrohr) um". Verpackungsmaterial aus Kunststoff dominiert auch andere Einkaufsmärkte. Wer es ohne haben will, wird auf dem Markt und in Bioläden fündig. Bei Naturkost Reim in der Mühlenstraße sind Äpfel und Beeren ebenso unverpackt wie Hafer, Roggen, Weizen und Dinkel. Den täglich wechselnden Mittagstisch nehme rund ein Drittel der Kunden in mitgebrachten Frischhaltedosen mit an den Arbeitsplatz, sagt Koch Mario Schoenecker. "Der Rest isst hier oder erwirbt bei uns einen wiederverwendbaren Behälter." "Aus hygienischen Gründen geht das Mitbringen eigener Behälter bei uns nicht", sagt eine Mitarbeiterin bei Kaufland Nord an der Frischetheke. Bei Rewe streikt der Mitarbeiter beim Selbstversuch erst, als er aufgefordert wird, Oliven in eine Frischhaltedose zu füllen. "Nur für Salat dürfen wir eigene Behälter verwenden", sagt er. Käse und Fleisch dürfen nur abgefüllt werden, "wenn diese sauber und ohne Kratzer sind". Unternehmenssprecher Raimund Esser bestätigt das mit Einschränkung: "Verpackungen aus Plastik machen aber auch Sinn. Der Produktschutz und die Steigerung der Haltbarkeit ist aus ökologischer Sicht eine sehr wichtige Aufgabe der Verpackung, da für die meisten Produkte der Ressourcenaufwand wesentlich höher ist als für die Verpackung selbst". Kunststoffverpackungen würden somit einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten.

Wer umweltbewusst einkauft, kann auch Geld sparen. Für mitgebrachte Kaffeebecher gewährt die Bäckerei Steinecke zehn Prozent Rabatt auf Heißgetränke. Den Kunden werden seit März 2017 Mehrwegbecher angeboten, "um sie zu animieren, von Einwegbechern zu wechseln", gibt das Unternehmen bekannt. Auf Wunsch werden in Fürstenwalde alle Waren in mitgebrachte Gefäße ausgegeben. "Nur sauber sollten sie sein, um sicher zu gehen, dass wir einwandfreie Ware austeilen", sagt Verkäuferin Regina Mohnsame.