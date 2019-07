Von Lunch-Buffet bis Hofcafé

Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Wenn der Berliner Radler Toni in Brandenburg unterwegs ist, hat er seinen Proviant immer dabei. Im Moment besonders wichtig, sagt er: ausreichend Wasser.

Denn auf Routen durch ländliche Gegenden sei die Versorgung eher schwierig. Rund 600 gastronomische Betriebe auf dem Land haben in Brandenburg in den vergangenen Jahren geschlossen. Wesentlicher Grund: Fachkräftemangel.

Die Tourismusbranche spürt das vor allem in erweiterten Schließzeiten der Lokale, ergab eine Umfrage dieser Zeitung. "In diesem und im vergangenen Jahr hat in unserer Region kein Res­taurant geschlossen. Aber es gab Einschränkungen bei den Öffnungszeiten", sagt Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Angermünde (Uckermark). Durchreisende Touristen können dann gerade mittags oft nur auf einen Imbiss zurückgreifen, beim Bäcker oder Fleischer etwa. Ähnlich schildert Annett Kiesner, die Leiterin der Touristinformation Märkische Schweiz die Situation. "Am Wochenende ist das Angebot gut, unter der Woche kann es schwierig werden." Manche Restaurants öffnen statt mittags erst abends oder weiten ihre Schließtage aus. "Uns sind keine Beschwerden von Touristen bekannt, dass es an kulinarischer Versorgung im Fläming fehlt", sagt Catharina Weisser vom Tourismusverband Fläming e.V. Aber auch im Fläming müssen Restaurants teils die Öffnungszeiten einschränken.

Der Tourismus-Verband reagiert darauf: mit Werbung, Vernetzung der verschiedenen Anbieter untereinander oder mit Workshops, die Wissen vermitteln und Anregung geben wollen, wie Gastronomen Fachkräfte gewinnen können.

Während traditionelle Gasthäuser schließen, entwickeln sich aber auch neue Angebote. Im Fläming zum Beispiel ist ein Food-Truck unterwegs – eine kreative Art von Essen auf Rädern. Hofläden eröffnen kleine Cafés, und der lokale Fischer fährt den Campingplatz an und verkauft dort Geräuchertes. Oder Gastronomen und Erzeuger bilden Netzwerke ­– wie die Offenen Höfe in der Nuthe-Nieplitz-Region mit Hofläden und Cafés.

Auch die Ansprüche der Gäste an das Essen ändern sich. Wer im Urlaub radelt oder wandert, will oft überschaubare Portionen, ein leichtes, gesundes Essen. "Wir glauben, dass sich da neue Konzepte entwickeln werden," sagt Johanna Henschel. Konzepte, wie im Angermünder Hotel 1912. Das bietet seit gut zweieinhalb Monaten ein Mittagsbuffet an. Überschaubare Portionen, die alle ihren eigenen Preis haben und die der Gast selbst zusammenstellt. Der Küchenchef will die Zutaten vor allem aus der Region beziehen. Ein Trend, der in der Gastronomie zunehmend um sich greift, bestätigt. Birgit Kunkel, Sprecherin der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. Essen ist für viele Gäste eben nicht nur Nahrungsaufnahme nebenbei. "Das ist ein Stück authentisches Urlaubserlebnis." Das auf dem platten Land nicht immer so einfach zu finden ist.

"Die Ausflügler, die es in ländliche Regionen zieht, planen ihre Tour vorher genauer", sagt Catharina Weisser. "Wir stellen dafür Service-Angebote bereit, die mobil abrufbar sind." Ziel der TMB ist, dass möglichst viele Betriebe bei dieser Digitalisierung mitmachen. Sie sollten ihre Daten in Datenbanken eintragen, damit sie dann über die Webseite Reiseland Brandenburg oder über standortbasierte Apps für Touristen auffindbar sind, auch wenn sie nicht direkt am Radweg liegen. Wichtig sei auch die eigene Webseite. "Es lohnt, sich da ein bisschen Know-how anzueignen", meint Birgit Kunkel.

Aber die meisten Gaststätten können nicht allein von Touristen leben. Auch die Binnennachfrage sei unerlässlich, so Birgit Kunkel. Das Hotel 1912 in Angermünde zum Beispiel, das bis vor kurzem lediglich Frühstück anbot, hat sein neues Lunch-Bufett auf die Berufstätigen im Umkreis zugeschnitten, die in der Mittagspause etwas essen wollen. Auch Johanna Henschel vom Angermünder Tourismusverein hält es für wichtig, dass Gastronomie von der Bevölkerung in der Re­gion selbst angenommen wird und kein Angebot von zugezogenen Berlinern für Berliner bleibt.

Die Angermünder Touristinformation selbst zieht im Winter um und will künftig auch einen "Radler und Wanderer freundlichen leichten Imbiss anbieten." Geliefert werden sollen die Speisen von lokalen Gastronomen. Im 1912 hat das Mittagsbufett übrigens gerade eine Pause eingelegt. Der Koch ist im Urlaub. Jemanden, der ihn auf gleichem Niveau ersetzen könnte, gibt es allerdings nicht. Fachkräftemangel eben. Aber ab 5. August soll es weitergehen.