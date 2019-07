Bahn sperrt Übergang in Gransee

GZ

Gransee Nicht ab Montag, wie am Sonnabend irrtümlich berichtet, sondern erst am Mittwoch, 7. August, 19 Uhr, ist der Bahnübergang Templiner Straße in Gransee gesperrt. Die Sperrung dauert bis zum 10. August, 4.30 Uhr. In diesem Zusammenhang wird die offizielle Umleitung des Straßenverkehrs zwischen Gransee und Badingen über Altlüdersdorf, Zabelsdorf und Mildenberg erfolgen. Des Weiteren weist die Deutsche Bahn darauf hin, dass es vom 6. bis 10. August nach nachts zu lärmintensiven Gleisbauarbeiten kommen kann. Zum Einsatz kommen unter anderem Gleisstopfmaschine, Schotterplaniermaschine, Arbeitszuglok, Bagger und Radlader. Die Arbeiten müssen im Rahmen von Gleissperrungen auch in den nächtlichen Sperrpausen und am Wochenende durchgeführt werden. Schon jetzt weist die Bahn darauf hin, dass der Bahnübergang Templiner Straße voraussichtlich vom 26. bis 30. Oktober ebenfalls gesperrt sein wird, um einen sogenannten Qualitätsstopfgang durchzuführen.