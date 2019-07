Naturwiesen statt kurzer Rasen

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Eine große Kampagne wie "Neuenhagen summt" wollen die Rüdersdorfer nicht starten. Dennoch haben auch sie vor, Insekten für insbesondere durch industrielle Landwirtschaft mit Giften, Überdüngung und Monokulturen verloren gegangene Lebensräume Alternativen zurückzugeben. Naturfreunde wie der Rüdersdorfer Umweltarbeitskreis seien mit ihrem Anliegen für Insekten- und Vogelerhalt sowie Umweltschutz bei ihm "offene Türen eingerannt", erklärte Bauhofleiter Torsten Tismer. "Insekten sind wichtig für die Nahrungsketten. Nicht umsonst heißt es: Stirbt die Biene, stirbt der Mensch", war er sich bewusst.

In Abstimmung mit den Grünflächenverantwortlichen in der Gemeindeverwaltung habe man sich Gedanken gemacht und einige in Frage kommende Flächen ausgewählt, berichtete er in der jüngsten Ortsbeiratssitzung. Und stellte in einer Präsentation den Kommunalpolitikern und einem Dutzend Gästen die angepeilten Standorte vor.

Eine Testfläche gibt es bereits in der Nähe des Hemmoor-Rings an der Herzfelder Straße. Dort sei ein Streifen neben der Trafostation angelegt und mit einem Schild als solcher kenntlich gemacht. Auf dem freien Dreieck im vorderen Bereich zwischen Siedlung, Herzfelder Straße und dem Waldstück könnte diese Fläche deutlich ausgedehnt werden. Zum Spielplatz hin werde man einen ausreichenden Abstand belassen, erläuterte Tismer. Etwa 30 Meter sollten dort weiterhin gemäht werden.

Als weitere Punkte im Ortsteil Rüdersdorf kommen der Anger zwischen CJD und Stephanus-Marienhaus in Alt-Rüdersdorf und der Bereich unter der Peter-Lübkes-Brücke am Ende der Karlstraße in Betracht. Letzterer sei durch Urlaub seiner Mitarbeiter inzwischen ohnehin schon eine "Naturwiese", berichtete der Bauhofchef. Eine große Fläche stehe hinter dem Kolonistenfriedhof zur Verfügung, und auch am Ingo-Schulz-Weg zwischen Berg- und Brückenstraße sowie an den alten Autobahnauffahrten am Landhof wolle man der Natur künftig freieren Lauf lassen.

Im Ortsteil Hennickendorf, wo der Bauhof seinen Sitz hat, hat er das Areal zwischen Fußball- und Volleyballplatz an der Ringstraße im Auge, das "Horn" hinter den umgelegten Baumstämmen. Die Standorte in den anderen Ortsteilen würden indes mit den jeweiligen Ortsbeiräten abgesprochen, kündigte er an. Zudem sprach er sich dafür aus, an Feldrändern Blühstreifen wachsen zu lassen und nur rund 50 Zentimeter unmittelbar neben der Straße zu mähen. Man müsse natürlich gucken, was Gemeindeflächen seien, machte Ortsvorsteher Detlef Adler (Linke) deutlich. Und sein Fraktionskollege Ronny Neumann fügte hinzu, dass die Stellen unbedingt gekennzeichnet werden müssten, damit das Anliegen klar werde und es nicht Beschwerden über mangelhafte Grünpflege gebe.

Pflege werde auch an den Blühflächen erfolgen, erklärte Tismer auf Nachfrage von Nadine Wirthwein-Darkow (SPD). So sei an der Testfläche nicht nur mit Blumensamen nachgeholfen worden, sondern es werde auch gewässert. "Und gemäht wird auch, aber zu anderen Zeiten", so der Bauhofchef, der sich zugleich offen für weitere Vorschläge zeigte, selbst wenn es für manche Flächen in einigen Jahren Entwicklungsperspektiven gebe. Zum Beispiel am Sportplatz Brückenstraße, den Bernd Pflume ins Spiel brachte.

Bürgermeisterkandidatin Sabine Löser, die die Sitzung ebenfalls verfolgte, hatte eine Fläche bei Edeka in der Brückenstraße im Auge. Sie regte zudem Patenschaften für derartige Flächen an, nicht nur mit Privatpersonen, wie es Heidemarie Hilliger vorgeschlagen hatte, sondern auch mit Firmen. Die könnten als Gegenleistung für Anlegen und Pflege Werbeschilder an dem Standort anbringen. Seniorin Hilliger hatte zudem ein Eidechsenbiotop an der Karl-Liebknecht-Straße in Aussicht gestellt. Das werde mit Nabu und Kirche angelegt.

Sie mahnte zudem an, den Kreisel Torellplatz besser zu gestalten. Dies sei in Arbeit, sagte Torsten Tismer zu. Es werde zum Beispiel gerade eine Lore aufgearbeitet.

Kontakt für Vorschläge: Tel. 033434 71342; E-Mail torsten.tismer@ruedersdorf.de