Auf Rettig folgt Jänicke

Bärbel Kraemer

Schwanebeck Bad Belzigs Ortsteil Schwanebeck hat einen neuen Ortsvorsteher. Auf Walter Rettig, der dieses Amt knapp 29 Jahre innehatte, ist Hartmut Jänicke gefolgt.

"Hinter uns liegen bewegende und teils turbulente Wochen. Jetzt heißt es, zum Alltag zurückzukehren und ihn zu meistern", sagt der 58-Jährige, der sich mit der Wählergruppe "Dorfleben Schwanebeck" (DLS) zur Kommunalwahl gestellt hatte. Das Amt übernahm er vor genau vier Wochen. Jänickes Stellvertreter ist Heiko Wernitz (DLS). Der dritte Sitz im Ortsparlament, der an die Wählergruppe "Feuerwehrverein 2002 e.V. Schwanebeck" gefallen war, blieb leer. Keiner der vier Kandidaten hatte sich bereit erklärt, das Mandat anzunehmen. "Das ist sehr schade. Aber nicht zu ändern", sagt der neue Ortsvorsteher und betont, dass die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls im Dorf für ihn mit an oberster Stelle steht.

Jänicke, der seit 2010 in Schwanebeck lebt und von Magdeburg aufs Land zog, ist Mitglied im örtlichen Feuerwehrverein und passionierter Jäger. "Für das neue Ehrenamt bleibt aber noch genügend Zeit", betont der gelernte Maschinenbauingenieur, der seine Kindheit in Belzig verlebte.

Seit der Amtsübernahme hat der 58-Jährige mindestens einmal wöchentlich in der Bad Belziger Verwaltung zu tun gehabt, um die jeweiligen Ansprechpartner dort kennen zu lernen und wichtige Belange des Dorfes zu regeln.

Er sagt: "Die ersten Aufgaben, die es zu lösen galt, waren neue Honorarkräfte für unser Dorf zu finden. Auch damit unser Dorf wieder schöner wird." Bei der Gelegenheit betont der Ortsvorsteher, dass es im Dorf viele fleißige Hände gibt, die bereit sind, sich einzubringen.

Beispielgebend nennt er in diesem Zusammenhang den Spielplatzbau im vergangenen Jahr und den Arbeitseinsatz im Frühjahr.

Für den 58-Jährigen sind derlei Aktionen zugleich Bausteine, die das Gemeinschaftsgefühl im Dorf ankurbeln können.

Am Herzen liegen ihm die Förderung des Feuerwehrsports im Dorf, die Neugestaltung des Denkmalplatzes in der Ortsmitte, die Weiterführung der Tribünensanierung am Reitplatz, eine Entwicklung des Gesundbrunnenareals, Verschönerungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus und weitere Projekte.

Hartmut Jänicke hofft, mit und für die Einwohner des 270 Seelendorfes viel bewegen zu können und sagt "Arbeit gibt es genug".