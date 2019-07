Die beste Zeit des Jahres

Bunt und kreativ: Luna, Paulina und Anouk (v.l.) machen derzeit Ferien in der EJB am Werbellinsee: Sie basteln zusammen mit Susanna Karawinskij, brandenburgische Sozialministerin. © Foto: Thomas Burckhardt

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Sommerzeit schönste Zeit, heißt es derzeit für die meisten Kinder. Mit der Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) am Werbellinsee hat der Barnim eines der größten Ferienlager des Landes. Insgesamt steht hier eine Kapazität von mehreren Hundert Betten für Vereine und Gruppen bereit. Treuer Kunde der EJB ist seit fast 30 Jahren der Allgemeine Behindertenverband Land Brandenburg (ABB). Unter dem Motto "ABB ist ok" führt der Verband zweimal jährlich Erlebnisfreizeiten für Jugendliche mit und ohne Behinderung durch. Der ABB ermöglicht jährlich rund 200 Kindern, die meisten kommen aus Brandenburg, aber auch aus anderen Teilen des Landes, hier Urlaub zu machen.

Die Mehrheit von rund 60 Prozent der Teilnehmer ab sechs Jahren ist behindert, wobei der jeweilige Grad der Behinderung stark variiert. Unter den Teilnehmern sind geistig Behinderte, etwa aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Geburt oder durch das Fetales Alkoholsyndrom geschädigt. Auch Bluter, also Kinder, deren Blut bei Verletzungen nicht gerinnt, zählen dazu. Mit einem Team von rund 90 Betreuern, darunter ein ständig im Lager präsenter Arzt und eine Krankenschwester, findet eine individuelle Betreuung statt. "Wir haben uns zu einem wichtigen Bestandteil der sozialen Infrastruktur entwickelt", heißt es dazu vonseiten der Geschäftsführerin Christin Streiter. Viele Teilnehmer fahren sogar seit über zwanzig Jahren mit, erzählt Betreuer Maxi. Oftmals sind diese mittlerweile jungen Erwachsenen aufgrund ihrer geistigen Behinderung auf dem Stand von Zwölfjährigen und würden prima in die Gruppenstruktur passen.

Die Kosten für zwei Wochen Ferienlager in der EJB liegen bei 380 Euro. Für einkommensschwache Familien gibt es Zuschüsse von der Arbeitsagentur oder dem Jugendamt. Für die Eltern der betreuten Kinder sind die Camps oftmals eine notwendige Auszeit, weiß Betreuerin Maxi zu berichten. "Die Eltern wissen, die Kinder sind in guten Händen." Viele Kinder würden im Ferienlager aufblühen sowie selbständiger werden, so die Erfahrung der Betreuer. Allerdings kosten die Freizeiten viel Geld: Die Finanzierung sei so strukturiert, so Christin Streiter, dass je ein Drittel durch Eltern, Verband und Fördergelder des Land Brandenburgs finanziert werden. "Das Geld ist immer knapp", weiß Karl-Heinz Lauterbach zu berichten, der den ABB einst 14 Jahre lang leitete. Allein die Unterkunftskosten sind die Hälfte des Budgets.

Entschädigung soll steigen

Der Verein möchte gern die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Betreuer erhöhen. Derzeit bekommen diese rund 380 Euro bei freier Kosten und Logis für zwei Wochen Einsatz im Camp. Dieser Obolus solle erhöht werden, um die Mitarbeiter zu halten, wünscht sich auch Christin Streiter. Vergangenen Freitag besuchte die Brandenburgische Sozialministerin Susanna Karawinskij (Linke) den Verein im Sommercamp. Ihr Ministerium unterstützt das Projekt mit jährlich 50.000 Euro. Karawinskij zeigte sich begeistert von der Arbeit des Vereins: In Projekten wie diesen sei das Geld gut aufgehoben, ist sie überzeugt.