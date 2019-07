Die Reste vom Helene-Feste

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Nach Helene Beach ist Aufräumen angesagt. Viele Besucher habe ihren Zeltplatz ordentlich hinterlassen, andere nehmen ihren Dreck nicht mit.

Wenn 25 000 Menschen feiern, bleibt meistens etwas übrig. Nicht nur schöne Erinnerungen und Geld in den Kassen der Veranstalter und Gastronomen, sondern auch die Reste der riesigen Strandparty. Ein unübersehbarer Berg blauer Müllsäcke türmt sich auf dem Autoparkplatz am Campingplatz Helenesee. Es sind Tausende. Abgeholt werden sie in 36 Kubikmeter großen Containern, wovon zwanzig abwechselnd im Einsatz sind. Die fünf Euro Müllgebühr, welche die Festivalteilnehmer des Helene Beach am Einlass entrichten mussten, bekommen sie nur zurück, wenn sie einen dieser blauen Säcke gefüllt zur Sammelstelle bringen. Das wollen sich die meisten nicht entgehen lassen.

Ordnung und Chaos

Kaum auszumalen, wenn dieser Müll zusätzlich auf dem Zeltplatz rumliegen würde. Trotzdem bleibt freilich noch genug für die Reinigungstrupps zu tun. "Es ist ganz unterschiedlich", sagt Platzwart Dieter Böhme. "Manche Gruppen verlassen ihre Plätze wirklich ordentlich, andere lassen alles stehen und liegen". Von Zelten über Pavillons bis hin zu Campingstühlen. Wie bei anderen Festivals in Deutschland kommt dann schnell die Fridays for Future-Bewegung ins Spiel, bei der junge Menschen für mehr Klimaschutz demonstrieren. Ein Mitarbeiter, der für Sauberkeit sorgt, bezeichnet es als Schande, was die jungen Menschen alles liegen lassen. "Freitags gehen sie demonstrieren, aber den Dreck können andere wegräumen", schimpft er. Emely aus Berlin gehört mit ihren Freunden zu den letzten Festivalgästen, die abreisen. Ihr ehemaliger Zeltstellplatz ist aufgeräumt. "Mit den Müllgebühren, das geht schon in Ordnung", finden sie. Nur deshalb würden viele ihren Dreck überhaupt zurückbringen.

Insgesamt sei der Strand jeden Tag sauber gewesen, sagen die jungen Gäste. Ebenso war die Toilettensituation ordentlich gelöst, so die junge Frau aus der Hauptstadt. Blickt man links und rechts des Hauptweges zum Haupteingang, sind viele Bereiche auf dem Campingplatz schon Montagmittag sauber. Andere sehen freilich noch nicht sehr einladend aus.

Mit Schippe und Rechen

Bodo Richter, Matthias Bischof sowie Sven Zimmer und Roberto Wutzler sind einige der Mitarbeiter aus den Gronefelder Werkstätten, die hier mit Schippe und Rechen für Sauberkeit sorgen. "Insgesamt scheint es nicht so viel Müll zu sein wie im letzten Jahr", so Sven Zimmer. Sie waren auch am Wochenende für die Sauberkeit der Strandstraße verantwortlich. "Die Festivalgäste waren sehr freundlich", konstatieren sie. "Kein böses Wort und alle haben Platz gemacht, wenn wir sauber gemacht haben", so Roberto Wutzler. "Außerdem haben sie ihren Müll auch nicht einfach fallen gelassen, während wir für Sauberkeit gesorgt haben, das hat man schon gemerkt", so Sven Zimmer. Natürlich haben sie sich auch die Konzerte auf den Bühnen angeschaut. "Es ist für uns etwas Abwechslung zum normalen Joballtag", so Matthias Bischof.

Sand wird gesiebt

"Am Mittwoch soll der Oststrand wieder öffnen, am Donnerstag der Hauptstrand", sagt ein etwas geschaffter Helenesee-Chef Uwe Grack. "Es könnte durchaus sein, dass wir eher fertig sind, dann informieren wir darüber", erklärt er. Der Strand sei schon grob gesäubert worden. Am Dienstag früh wird der Sand mit dem Beach-Cleaner noch mal ordentlich gesiebt. Die Maschine wird von einem Traktor über den Helene-Strand gezogen. "Dann ist auch der so sauber wie vorher", so Grack.