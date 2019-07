Infomobil der Polizei steht in Lieberose

MOZ

Lieberose Opfer von Wohnungseinbrüchen haben nicht nur einen großen materiellen Schaden zu beklagen. Oft leiden sie zudem durch den schweren Eingriff in ihre Privatsphäre oft unter erheblichen psychischen Folgen. Mindestens zwei Gründe also, um sich vor Einbrüchen zu schützen. Aus diesem Grund bietet die Polizei allen Interessierten die einfache Sicherheitsberatung an, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und durch gezielte Maßnahmen diesen Deliktbereich wirksamer zu bekämpfen.

Vor allem durch ungünstige Bedingungen im unmittelbaren Wohnumfeld sowie fehlende oder unzureichende bauliche Sicherungsmaßnahmen können Einbrüche begünstigt werden. Mehr als ein Drittel der Einbrüche jedoch bleiben bei vorhandenen sicherungstechnischen Einrichtungen im Versuchsstadium stecken. Wer über den Einbau von Sicherungstechnik nachdenkt, weiß oft nicht, welche Produkteigenschaften zur deutlichen Verbesserung des Einbruchsschutzes führen. Dem lässt sich durch diese Beratung abhelfen.

Die Mitarbeiter der polizeilichen Prävention im Landkreis Dahme Spreewald kommen am Mittwoch mit dem Informationsmobil von 9 bis 13 Uhr auf den Lieberoser Markt und bieten dort eine kostenlose Beratung an. Dort kann man auch Termine für eine Beratung an der Wohnanschrift vereinbaren.

Außerdem ist zur Beratungszeit eine kostenlose Fahrradgravur möglich. Die Fahrräder werden dabei mit einer personengebundenen Buchstaben- und Zahlenkombination versehen. Die Codierung hat eine einfache und effektive Wirkung: Sie hilft dabei, gestohlene Räder wiederzufinden und zweifelsfrei den richtigen Besitzern zuzuordnen. Interessierte Bürger benötigen einen Personalausweis sowie einen Eigentumsnachweis. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist neben dem Eigentumsnachweis eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten erforderlich.