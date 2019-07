Auf den Spuren des Klimawandels

Matthias Wagner

Eberswalde (Freier Autor) Das Klima ist derzeit in aller Munde. Eine Stadtführung zum Thema "Eberswalde im klimatischen Wandel" lockte am Sonntag rund 20 Interessierte in die Stadt. Durchgeführt wurde die Führung von Ulrike Amrehn, die sich als Ausgangspunkt den Findling vorm "Haus am Stein" an der Touristeninfo ausgesucht hatte. Der kleine Felsmonolith symbolisiert auf wunderbare Weise den schon immer dagewesenen Klimawandel, ist er doch ein Überrest der letzten Eiszeit.

"Der Klimawandel, den wir derzeit wahrnehmen, ist vom Menschen beeinflusst", ist Ulrike Amrehn überzeugt. Für die Förderschullehrerin war die Stadtführung eine Premiere und dementsprechend groß war ihre Aufregung. Der Mensch müsse Maßnahmen gegen den Wandel des Klimas ergreifen, so ihr Standpunkt. Beim Spaziergang durch die Stadt zeigte Ulrike Amrehm anhand anschaulich gewählter Orte, dass in Eberswalde viele Ansätze, Beispiele und Ideen für eine klimafreundliche Zukunft stecken. Amrehn selbst ist seit 2011 Eberswalderin. "Ich fühle mich hier sehr wohl", so die aus dem Ruhrgebiet stammende Pädagogin. Zu Beginn des rund zweistündigen Rundgangs stand die Bäckerei Wiese. Bäckermeister Björn Wiese hatte sich extra Zeit genommen, um einige seine Initiativen vorzustellen. Eines der wichtigsten Themen sei die Vermeidung von Müll, so der Meister. Er setzt daher auf Mehrweggetränkebecher: "Wenn jeder nur ein bisschen mitmacht, ist bereits viel gewonnen", meint Björn Wiese. Vor diesem Hintergrund habe er auch schon ein Lastenfahrrad getestet und für gut befunden. Es kommt im Unternehmen für kurze Transportwege zum Einsatz. "Radfahren ist entspannend und gesund", so seine Überzeugung. Weiterhin ist ihm ebenfalls der direkte Kontakt zu seinen Zulieferern wichtig. Das schaffe Transparenz und Zuverlässigkeit.

Reparieren ist nachhaltig

Ein zweiter Anlaufpunkt der Führung war die Think Farm an der Puschkinstraße – eine Bürogemeinschaft, in der solidarisch zusammengearbeitet wird und Ressourcen geteilt werden. Unter anderem finden sich dort auch sogenannte "Repair & Share" -Angebote. Hier kann man vieles reparieren lassen oder Geräte mit anderen teilen. Für mehr Grünflächen in der Stadt sprach sich bei der Führung Paul Vernuß von der Initiative Recht auf Stadt aus.

Die Stadt Eberswalde hat sich das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben und fördert zahlreiche Umweltprojekte. Auch die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) gibt Impulse für Nachhaltigkeit.