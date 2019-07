Der Hof bleibt in der Familie

Ulf Grieger

Wilhelmsaue (MOZ) Manfred und Monika Wercham haben einen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut und ihn nun an ihren Sohn übergeben.

Kurz vor der Wendezeit war ich arbeitslos." Schmunzelnd lässt Manfred Wercham, der vor 30 Jahren 36 Jahre alt war, den Satz wirken. Arbeitslos? In der DDR? Werchams hatten in Wilhelmsaue schon immer Landwirtschaft. 1772 siedelte sich der väterliche Zweig der Familie dort an. Manfred Wercham wurde Schlosser, machte seinen Meister und arbeitete beim ACZ Letschin. "Die Arbeitsbedingungen waren für die Gesundheit aber schädlich. Außerdem blieb auf dem Hof zu viel Arbeit liegen. Wir haben im Nebenerwerb Schweine gefüttert und Gurken gefüttert und dabei so viel zuverdient, dass ich im Juni 1988 gekündigt habe", erzählt Wercham. Als er etwas später ein Westreise beantragte, gab er als Tätigkeit "Hausmann" an.

Preisverfall für Gurken

Als die Mauer fiel, wurde ihm klar, dass es schwer wird, Arbeitslosengeld zu bekommen. Zugleich fielen schlagartig die Preise für Gurken und Schweinefleisch. Werchams, die 1976 den Hof kaufen konnten und etwa einen Hektar Land im Nebenerwerb bewirtschafteten, bekamen für die drei großen Schweine nur noch 300 Mark. 1300 Mark wären es vorher gewesen. Viel lief dann parallel. Werchams meldeten die Nebenerbslandwirtschaft mit 14 Hektar Land, die aus der LPG Groß Neuendorf an die Familie zurückging, offiziell an. Manfred Wercham wurde Schlosser der Zuckerfabrik Voßberg. Als dieses Werk wenig später geschlossen wurde, wechselte er zur Fabrik in Thöringswerder. Auch dort war die Schließung absehbar. Zum 29. Dezember 1994 bekamen die Zuckerwerker ihre Kündigungen.

Doch Manfred und Monika Wercham hatten vorgesorgt. Schon 1993 hatten sie die Möglichkeit, die 60 Hektar Kirchenland, die bisher die LPG gepachtet hatte, zu bewirtschaften. Hinzu kamen noch einmal 13 Hektar Land von der Familie des Bruders. Mit dem eigenen Land waren es dann etwa 100 Hektar, die Werchams unter dem Pflug hatten. Sie bauten Zuckerrüben, Weizen, Erbsen und Gerste an. Und das ohne fremde Hilfe. "Das war neben der Arbeit bei der Zuckerfabrik eine hohe Belastung", erzählt Manfred Wercham. Sohn Lutz, 1986 geboren, kam erst in die Schule. Monika Wercham packte auf dem Hof mit an. Als Technik dienten anfangs ein ZT-Traktor und ein Deutz. Der Pflug wurde aus Prötzel geholt und ein alter Mähdrescher wurde reaktiviert. Gearbeitet wurde über die Schmerzgrenze hinaus: "Einmal habe ich mit angebrochenem Bein die ganze Ernte gefahren", blickt der Bauer zurück.

Zwischen der Entlassung und der Anmeldung des Betriebs am 1. Juli 1995 verging ein halbes Jahr, in dem Manfred Wercham arbeitslos war. Die Zeit war nötig, um die Betriebsgründung vorzubereiten. Im Frühjahr 1995 kam dann auch die erste neue Technik auf den Hof: ein Traktor Zetor mit 160 PS. Der leistet noch heute seine Dienste. Vor 26 Jahren gehörte Manfred Wercham zu den Mitbegründern des Bauernbundes, der die Interessen der Wiedereinrichter vertritt. Ein Thema damals war die Nutzung der so genannten herrenlosen Flächen durch umgewandelte LPGs. Rund 6000 Hektar waren das einmal allein in Märkisch-Oderland, wogegen es vor 20 Jahren sogar eine Demo der Bauern gab.

Wertschätzung des Bodens

Sehr engagiert hatten sich Werchams in den Widerstand gegen die Kohlendioxid-Verpressung (CCS) im Oderbruch. Der Schutz des landwirtschaftlichen Bodens ist für Werchams Herzenssache. Regelmäßig lässt der Betrieb Wasser und Boden beproben und kann so nachweisen, dass es in den Bereichen keine Nitratverseuchung gibt. Da der Betrieb kein Vieh hält, wird das Stroh zur Düngung genutzt. Die Wilhelmsauer häckseln es gleich zur Ernte und graben es unter. Ein Mulchverfahren, das Werchams traditionell pflegen. Dass der Sohn den elterlichen Betrieb im vergangenen Jahr übernommen hat, war keine Forderung der Eltern. "Wir wissen, wie schwer es ist. Aber wird sind froh darüber", sagen die Eltern. Manfred Wercham bekommt nach 48 Arbeitsjahren 803 Euro Rente im Monat.