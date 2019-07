Londoner Jugendliche musizierten

Simone Weber

Rathenow Die Musikschulen der Region belegen, dass sich die Vorlieben junger Leute nicht nur auf Rock und HipHop beschränken. Klassische Musik versprüht ihre Reize natürlich am ehesten dort, wo sich die großen Musikhallen befinden. So etwa in Berlin. Indes stammten die jungen Leute, die unlängst im Rathenower Optikpark auftraten, aus der britischen Hauptstadt London.

Mit Franz Schuberts 1. Satz des Streichquintetts C-Dur, D. 956, hatte das Bromley Youth Chamber Orchestra (BYCO) sein 75-minütiges Konzert eröffnet. Schubert komponierte seine letzte Kammermusik nur zwei Monate vor seinem Tod 1828. "Sie gilt nicht nur als eine von Schuberts besten Kammermusikstücken, sondern auch als eine der besten Kompositionen für Kammermusik überhaupt", so Dirigent Tim Wells, der die ursprüngliche Komposition für zwei Celli für das Orchester bearbeitete. Auch das Westminster School Chamber Orchestra (WSCO) führte ein Stück von Schubert auf, die Sinfonie in h-Moll "Die Unvollendete".

"Neben Johann Sebastian Bach gehört auch Franz Schubert zu den deutschen klassischen Komponisten, die in Großbritannien populär sind", erzählte Beth King. "Gerade auch Schuberts `Unvollendete´." Die 18-jährige Westminster-Schülerin spielt im Orchester Harfe und moderierte das Konzert - auf Deutsch. Während das WSCO weitere deutsche Komponisten, wie Karl Maria Weber und die "Londoner Sinfonie" Joseph Haydns spielte, führte das BYCO die Musik zeitgenössischer Komponisten wie Frank Bridge (1879-1941) und des 1945 geborenen Komponisten John Rutter auf. Zuletzt hörten die Zuschauer ein Stück, das auch Nicht-Klassik-Fans kennen. Bernard Herrmann hatte das Präludium mit den markanten Streichakkorden für Alfred Hitchcocks Krimi-Klassiker "Psycho" komponiert.