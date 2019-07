BUGA-Kissen aus Beton gereinigt

Simone Weber

Rathenow Sitzkissen der etwas festeren Art befinden sich auf dem Weinberg in Rathenow. Gestaltet hatte sie Malerin Doris Schacht in Vorbereitung auf die BUGA 2015. Zuletzt hat die "Montags-Sauna-Frauentruppe", der die Künstlerin angehört, die unterhalb des Bismarckturms befindlichen Kissen etwas aufgefrischt.

"Susanne Arndt, eine Rathenowerin unserer Truppe fiel bei einem Spaziergang vor einigen Wochen auf, dass die Kissen über die Jahre durch eine gewisse Dreckschicht bedeckt sind und die Farben nicht mehr recht zur Geltung kommen. So auch das mit Bienen und Honigwaben gestaltete Lieblingskissen der Hobbyimkerin am damaligen Infostand der Imker zur BUGA", so Doris Schacht. Das gehe gar nicht, dachte sie. Das hätte damals alles auch Geld gekostet. Dehalb die Putzaktion.

Mit Bürste, Schwamm und Spülwasser gingen die zehn Frauen motiviert ans Werk. So waren die fünf, auf der Wiese unterhalb des Weinbergs wie zufällig hingeworfenen, überdimensionalen Kissen schnell gesäubert. Zwei liegen im Senkgarten direkt am Weinberg. "Bei diesen zwei Kissen sind die Farben noch recht gut erhalten", so Doris Schacht. "Bei anderen ist die Farbe schon recht verblichen. Da müssen demnächst die Farben ausgebessert werden."

Der BUGA-Planer für den Rathenower Standort, der Wassersupper Hagen Roßmann, hatte seinerzeit die Idee für die Kissen aufgebracht. Er hatte solche innerstädtischen Gestaltungselemente zuvor während eines Urlaubs in Israel gesehen und sprach darüber mit Doris Schacht. Jedes der zirka 1,20 mal 1,20 Meter Betonkissen in Rathenow wiegt 1,7 Tonnen. Hergestellt wurden sie in Hannover. Doris Schachts Beitrag bestand in der farblichen Gestaltung. Sie hatte zunächst auf die glatte Betonoberfläche eine Paste aus Keramikbeton aufgebracht und mit Schablonen, die sie in die Masse drückte, den Kissen eine Struktur gegeben, die an Bezüge aus Stoff erinnert. Danach kamen Farben drauf. Lieblingskissen der Künstlerin ist das mit fünffarbigem Karomuster.