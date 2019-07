Reportage: Nation of Gondwana

Sandra Euent

Grünefeld (MOZ) Es ist erst wenige Tage her, dass in Grünefeld wieder die Bässe wummerten und tausende Menschen zur Nation of Gondwana an den kleinen Baggersee zogen. Mit dabei war diesmal eine Kamerateam des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Die entstandene Reportage "rbb Kultur: Ein Dorf im Techno-Fieber" über das Festival wird am Samstag, 3. August, um 18.30 Uhr im rbb Fernsehen ausgestrahlt. In der Ankündigung des rbb heißt es: "Ein Acker im Havelland. Seit 20 Jahren findet hier eines der bekanntesten und ältesten Technofestivals Deutschlands statt: Die Nation of Gondwana. Jedes Jahr im Juli fallen 8.000 Technobegeisterte in das Dorf ein, um drei Tage zu feiern und zu tanzen. Der Film zeigt, wie das Dorf Grünefeld mitfeiert, warum der Kirchenchor zur Eröffnung singt und begleitet Dorfbewohner und Festivalmacher."