Brandenburg sieht trotz Risiken Weg frei für Teilstück

dpa

Potsdam (dpa) Der geplante Weiterbau der Autobahn 14 bei Wittenberge in der Prignitz ist nach Ansicht der brandenburgischen Landesregierung einen Schritt vorangekommen.

Das rot-rote Kabinett nahm am Dienstag einen Vergleich mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) an. "Damit ist der Weg frei, mit diesem Ergebnis auch zum Bundesverwaltungsgericht zu gehen", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) in Potsdam.

Das Land zahlt demnach rund sieben Millionen Euro für Naturschutz sowie für Lärmschutz an der Elbquerung der Autobahn. Woidke zeigte sich zuversichtlich, dass das Gericht den Vergleich annehmen wird. Der BUND Sachsen-Anhalt hält allerdings noch an seiner Klage gegen das Trassenstück fest. Woidke hofft auf ein positives Signal.

Der schon bestehende Teil der A14 geht vom Dreieck Nossen im sächsischen Kreis Meißen über Leipzig und Halle bis nach Magdeburg. Von dort soll sie bis nach Schwerin verlängert werden. Ein Abschnitt zwischen dem brandenburgischen Karstädt (Prignitz) und Schwerin ist bereits befahrbar.