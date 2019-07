Vom Mauerfall zur Einheit

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Mit der Gedenkfeier am 9. November an der Stätte "Wachsen mit Erinnerung" eröffnet Eberswalde einen sogenannten Veranstaltungskanon "Wende", der sich über elf Monate erstreckt und seinen Abschluss am 3. Oktober 2020 in einem Volksfest auf dem Marktplatz finden wird.

Zwischen diesen beiden historischen Daten gebe es verschiedene Veranstaltungen. Etwa Sonderausstellungen, Buchlesungen, Filmvorführungen sowie einen Jugendwettbewerb. Dies erklärte Bürgermeister Friedhelm Boginski während der jüngsten Parlamentssitzung auf die Anfrage von B90/Grüne, wie die Barnimer Kreisstadt das Jubiläum 30 Jahre Mauerfall würdige. Selbstverständlich sei die Rathausspitze für weitere Anregungen und Vorschläge offen, erwiderte er den Einwurf des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Johannes Creutziger, dass die Wende nicht erst mit dem 9. November 1989 begann. Dass es eine Vorgeschichte und viele Ereignisse im Vorfeld gegeben habe, die nicht vergessen werden dürften.

Neben dem traditionellen Gedenken am 9. November am Ort der früheren Synagoge an der Goethestraße bereitet das Kulturamt der Stadt unter dem Motto "Zusammengehören, Zusammenwachsen und Vergebung" für diesen Tag mit seiner vielgeschichtlichen Bedeutung in Zusammenarbeit mit Ellen Grünwald einen Lichterkettenlauf vor, entlang der Stolpersteine in der Stadt, sowie in Kooperation mit dem Verein "Choriner Musiksommer" ein Konzert in der Maria-Magdalenen-Kirche.

Dazu wurde die Gruppe Semitones verpflichtet, so Amtsleiter Norman Reichelt, der zugleich Vorsitzender des Musiksommer-Vereins ist. Die sephardische Musik von Semitones verbinde auf eindrucksvolle Weise jüdische und islamische Kulturelemente. Gegensätze in der politischen Realität würden in diesem Projekt zu einem "stimmigen Ganzen" verschmelzen, heißt es. Es begegnen sich die türkisch-jüdische Sängerin Hadass Pal Yarden, der deutsch-algerische Sänger und Instrumentalist Momo Djender sowie das Max Doehlemann Trio aus Berlin.

Bereits am 23. August, 19 Uhr, lädt das Kulturamt der Stadt im Rahmen der Reihe "Tohuwabohu" zum Konzert "Shpil, shpil, Klezmer, shplil" ins Bürgerbildungszentrum Amadeu Antonio ein. Zu Gast sei das Deutsch-Jüdische Theater Berlin mit Alexander Gutmann (Klavier und Gesang), Alexandra Julius Fröhlich (Gesang) sowie Ilja Bondar (Violine). Der Eintritt sei frei. Aber es werde um Spenden zugunsten des Flüchtlingsfonds der Barnim-Uckermark-Stiftung gebeten.

260 Bewerbungen für Preis

Am 26. November wird in Eberswalde, ebenfalls im BBZ, zum dritten Mal der Amadeu-Antonio-Preis verliehen. Durch die Amadeu-Antonio-Stiftung. Laut dieser haben sich 260 Künstler mit Arbeiten bzw. Projekten um den Preis, der seit 2015 zweijährlich vergeben wird, beworben. "Die Einreichungen" seien "von hoher Qualität und beeindruckender künstlerischer Vielfalt", heißt es. Im September komme die Jury zusammen, um die Bewerbungen zu sichten. Der Preis würdigt Werke aus den Bereichen Bildende Kunst, Literatur, Theater und Musik, die sich mit Rassismus und anderen Formen von Diskriminierung auseinandersetzen sowie für Menschenrechte und Diversität eintreten. Der Hauptreis ist mit 3000 Euro dotiert, zwei weitere Preise mit je 1000 Euro.