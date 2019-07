In Kremmen wird weniger Spargel geerntet

Burkhard Keeve

Schwante (MOZ) Nach der Rekordernte beim Spargel im vergangenen Jahr deutet sich für Brandenburg ein klarer Rückgang an. So teilt das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg mit, dass in diesem Frühjahr rund 20 200 Tonnen Spargel in Brandenburg gestochen wurden. 3 000 Tonnen weniger als 2018. Und trotzdem liege das diesjährige Ergebnis noch sieben Prozent über dem sechsjährigen Durchschnitt. Laut Aussagen vieler Produzenten habe der Spargel vor allem unter dem Wasserdefizit des regenarmen Vorjahres und den diesjährig unterdurchschnittlichen Niederschlägen der Monate Februar und April gelitten.

Malte Voigts, Geschäftsführer des Spargelhofs Kremmen, sieht das Rekordjahr 2018 durchaus kritisch. Es habe zwar eine reichhaltige Ernte gegeben, doch die Qualität hätte unter der Wärme gelitten. Es habe zu viel Spargel der Klasse 2 gegeben und zu wenig Spitzenware. Auch aus diesem Grund hatte der Spargelhof Kremmen seine Anbaufläche für dieses Jahr um ein Fünftel von 250 auf 200 Hektar reduziert. "Jetzt haben wir weniger, aber mit einer besseren Qualität geerntet", so Malte Voigts. "Wir sind darüber nicht traurig." Auch nicht darüber, dass die Vermarktung des Edelgemüses nicht mehr über eine Erzeugergruppierung für Lebensmittelketten verläuft, sondern ausschließlich über den hof­eigenen Laden in Kremmen.

In ganz Brandenburg verkleinerte sich die Ertragsfläche gegenüber dem Vorjahr um vier Prozent, sie liegt aber immer noch 14 Prozent über dem sechsjährigen Durchschnitt. Das Hauptanbaugebiet für Spargel ist nach Angaben der Statistiker der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Hier befinden sich knapp 70 Prozent der Ertragsflächen.