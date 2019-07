Ziegen brauchen neue Bretter

Spenden gesucht

Für die neuen Zäune auf dem Erlebnishof hat die Awo erste Sponsoren gefunden. Einen Teil der Kosten kann sie selbst tragen. Hilfe ist dennoch jederzeit willkommen. Wer etwas beisteuern oder mit anpacken will, kann sich am besten per Mail an info@awo-erlebnishof-beeskow.de wenden. Futterspenden für die vielen Tiere kann man direkt in die vor dem Hof stehende Box legen. ⇥red