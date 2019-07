Von der Höhe weiter Blick ins Bruch

Doris Steinkraus

Werbig (MOZ) Bei schönem Wetter schnappen wir uns den Picknick-Korb und trinken hier oben Kaffee", erzählt Marlies Elsner. "Der Ausblick ist doch einfach traumhaft", finden sie und ihr Mann Burkhard. Beide sind Mitglied im Verein, bei dem die mit 54 m höchste Erhebung bei Seelow Namens-Pate war. 2013 gründete sich der Krugbergverein. Er geht auf Mitglieder der örtlichen Feuerwehr zurück, die 1981 auf dem Berg ein Häuschen als Treffpunkt errichteten. Nach der Wende war es viele Jahre herrenlos. Enthusiasten aus dem Dorf wollten das Areal wieder beleben und so gründeten sie den Verein.

Die Frauen und Männer um Vereinschef Karsten Kaethner haben den Bungalow wieder nutzbar gemacht, laden dort zu Treffs ein. Der Krugberg lockt aber auch viele Ausflügler, die einfach nur Natur genießen wollen. An guten Tagen entdeckt den gut 30 km entfernt liegenden Reitweiner Sporn, sieht die im Wald stehenden Neubaublocks und Fabriktürme der prosperierenden Grenzstadt Kostrzyn (Küstrin), kann die riesigen Windparks tief im Oderbruch sehen.

Skulpturen auf dem Plateau

Von der L 37 von Seelow kommend, führt ein Feldweg zum Areal, das im Laufe der Jahrzehnte einige Veränderungen erfahren hat. Schon von weitem glitzert bei Sonne das große metallene "Tor des Ostens". Es entstand 1992 während des Bildhauerpleinairs "Europa ohne Grenzen". So wie auch die verbliebenen Skulpturen auf dem Plateau. Gleich daneben wächst seit 25 Jahren der Friedenswald. Deutsche, polnische, russische und weißrussische Jugendliche haben ihn einst gepflanzt.

Friedenswald gedeiht prächtig

Die Idee für die Friedenswald hatte der erste Regierungssprecher von Manfred Stolpe – Eberhard Grashoff. Gemeinsam mit dem Baumkünstler Ben Wagin, dem damaligen Werbiger Bürgermeister und heutigen Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt, sowie dem Schriftsteller Martin Stade pflanzten sie am 13. April 1991 den ersten Baum. Es folgten weitere Aktionen sowie Friedenswälder im polnischen Gorzyca, im weißrussischen Brest sowie bei Moskau. Letzterer existiert nicht mehr, da er bei einem verheerenden Feuer abbrannte.

Die anderen jedoch erinnern als Symbol des Friedens entlang der einstigen Hauptkampflinie der Roten Armee an das massenhafte Sterben im Zweiten Weltkrieg. Immer wieder finden mit Jugendlichen Pflanzaktionen statt, wie erst im Mai diesen Jahres anlässlich der 775-Jahrfeier von Werbig. Die Mitglieder des Krugbergvereins pflegen seit Jahren das Areal.

Zum Jubiläum, das der Verein mit vielen Helfern vorbereitet hat, wurde auch eine neue Dorf-Chronik erarbeitet. Der Krugberg hat darin seinen Platz. Nicht vermerkt ist die ursprüngliche Entstehungsgeschichte. Der Berg ragte einst kahl in die Landschaft. Der damalige Eigentümer bepflanzte ihn in der Form eines Hakenkreuzes. Aus der Luft sollte die Bepflanzung die Treue zum Diktator dokumentieren. Doch den Kiefern blieb wenig Zeit zum Wachsen. In der Schlacht um die Seelower Höhen hatten sich auf dem Berg deutsche Wehrmachtssoldaten verschanzt. Sie sollten als Hitlers letztes Aufgebot den Sturm auf die Seelower Höhen verhindern. Reste von Schützengräben und Erdlöchern erinnern noch heute an diese Zeit. Ansonsten ist der Berg nicht mehr so nutzbar wie einst.

"Wir haben als Kinder immer hier oben gespielt", erzählen Carla und Lutz Czerny. Im Sommer wurde Schnipseljagden veranstaltet und im Winter gerodelt. Das alles ist heute nicht mehr erlaubt. Der Krugberg und das angrenzende Hochplateau sind Naturschutzgebiet. Besucher dürfen sich nur auf den ausgewiesenen Wegen bewegen. Doch die Aussicht ist von vielen Stellen aus faszinierend. Und wer angesichts des geschichtsträchtigen Bodens mehr wissen will, der kann vom Krugberg aus auch noch einen Abstecher zur Seelower Gedenkstätte machen. Dort befindet sich das einzige Museum in Deutschland, das einer Schlacht des Zweiten Weltkrieges gewidmet ist.