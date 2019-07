Vom Segel-Fieber gepackt

Bettina Winkler

Bad Saarow (MOZ) Fast lautlos setzt sich das Boot in Bewegung, untermalt nur vom leisen Gurgeln des Wassers. Ohne Motor, ohne Paddel. Jetzt geht es nur noch darum, das Zusammenspiel von Wind, Segel und Ruder zu koordinieren. Sonne, leichte Brise, blauer Himmel, weites Wasser, idyllische Ankerbuchten – viele Menschen träumen von solch einem Segeltörn. Aber es geht auch sportlicher. Und diesem Sport hat sich die Seglergemeinschaft Scharmützelsee (SGS) verschrieben. Vor 70 Jahren wurde sie gegründet. Das soll am 24. August mit Bootskorso, Regatta, Schnuppersegeln, Livemusik und Feuerwerk gefeiert werden.

Mit Holzboot, Stock und Tuch

"Der Grundstein für einen Sieg ist, als erster starten und keinen vorbei lassen", sagt Konrad Müller aus Fürstenwalde schmunzelnd. Der 78-Jährige ist bei der SGS ein Urgestein. Vor über 60 Jahren hat ihn das Segel-Fieber gepackt – und nicht mehr losgelassen. Die ersten Versuche machte der damals 14-Jährige mit seinem Schulfreund Dietrich Hartwig in einem Holzpaddelboot. Ein großes Tuch, befestigt an einem Stock, diente als Segel. Nur 20 Meter vom Ufer am Bad Saarower Erich-Weinert-Platz entfernt kenterte das Boot. "Das hat mich nicht abgeschreckt. Damals hatte ich kein eigenes Boot, war viel als Vorschoter, der das kleine Segel bedient, auf anderen Booten dabei", erinnert sich der Senior. Erst in den 1980er Jahren hatte Konrad Müller sein erstes Boot. Jetzt nennt er einen 15er Jollenkreuzer sein eigen.

15er Jollenkreuzer – allerdings aus Holz und mit Baumwollsegeln – waren auch 1949 zur Gründerzeit des Vereins die meist gefahrenen Boote, Typen wie Piraten und Jollen oft Marke Eigenbau. Heute liegen am Steg in der Hafenbucht am Westufer des Scharmützelsees moderne Küstenkreuzer und Fahrtensegler. Die wendigen, wartungsarmen Kunststoff-Jugendboote Laser und Optimist (kleinste Klasse) sind in der Halle gelagert, werden zum Jugendtraining und bei Regatten ins Wasser gelassen.

Seit seinem 6. Lebensjahr segelt der heute 53-jährige Benno Sasse. "Ich war bei der Kieler Woche dabei und bei der Warnemünder Woche habe ich mit Udo Kusse den 3. Platz belegt", erzählt Sasse. "Erlebnisse die prägen und die man nie vergisst." Das bestätigt Martina Pleschinger, die mit der Bootsklasse Pirat bei den DDR-Meisterschaften startete. Heute ist die Friseurmeisterin aus Fürstenwalde mit ihrem Begleitboot bei Regatten im Einsatz, bei denen jede helfende Hand gebraucht wird.

Camps für den Nachwuchs

Die SGS ist eine gewachsene Gemeinschaft. Der Nachwuchs kann von den Erfahrungen der Älteren lernen. Mit 200 Mitgliedern – mehr als die Hälfte ist über 40 Jahre alt – ist der Segelverein einer der größten in Brandenburg. "Unser Augenmerk liegt auf die Verjüngung", sagt Vereinschef Christian Spiering. Eine Maßnahme zur Nachwuchsgewinnung sind die Segelcamps in der letzten Ferienwoche. Gerade sind 33 Kinder vor Ort und lernen unter Leitung von neun Trainern die Grundkenntnisse.

Doch wie kam es zur Vereinsgründung? Im April 1927, so steht es in der Chronik, wurde das Grundstück am Scharmützelsee als Dependance des Berliner Yachtclubs übernommen. Heute wie damals steht darauf ein mit Schilf gedecktes Fachwerkhaus. Jedes Jahr wurden Boote mit einem Schleppdampfer von Grünau zum Scharmützelsee gebracht. Das Anwesen überlebte den Krieg. 1949 gründeten Wassersportler die SG Bad Saarow-Pieskow, daraus wurde 1954 die heutige SG Scharmützelsee. Voller Elan packten die Mitglieder an, bauten einen Bootsschuppen, Motorbunker, Steg- und Slippanlage mit Schienenstrang. 2969 Arbeitsstunden wurden allein 1967 durch die Mitglieder geleistet.