Künstlergespräch: Was hinter den Bildern steckt

Strausberg Kulturjournalist Peter Liebers führt am 8. August, 18.30 Uhr, ein Gespräch mit der Malerin Carola Czempik. Ihre Ausstellung "Terra Nullius" mit Malerei, Zeichnungen und Installationen ist aktuell im EWE Kunstparkhaus in der Strausberger Hegermühlenstraße zu sehen. "Mit unserer Veranstaltung wollen wir Kunstinteressierten die Möglichkeit geben, sich die Ausstellung anzusehen, Persönliches und Berufliches von Carola Czempik zu erfahren und mit der Künstlerin ins Gespräch zu kommen", lädt Ulrich Müller, EWE-Generalbevollmächtigter, ins Kunstparkhaus ein. "Ein wichtiger Teil unseres Engagements ist es, das kulturelle Leben zu bereichern", so Ulrich Müller. EWE unterstütze daher Kunst und Kultur für ein vielfältiges kulturelles Angebot in der Region. "Terra nullius" ist bis zum 30. August zu sehen. Sie ist so zugänglich wie das Parkhaus: montags bis donnerstags 8 bis 21 Uhr, freitags 8 bis 19 Uhr und sonnabends 8 bis 14 Uhr.