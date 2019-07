Rüdersdorfer Zementwerker drehen an vielen Schrauben

Uwe Spranger

Rüdersdorf. (MOZ) Seid ihr auch alle ordentlich frisiert?", witzelte Werkleiter Stefan Schmorleiz mit seinen Kollegen in der Leitwarte des Rüdersdorfer Cemex-Zementwerkes, bevor der Tross mit dem Regierungschef aus dem Fahrstuhl stieg.

Schließlich wollte er den Gast in der Warte informieren, was die Mitarbeiter von dort im Blick haben, bevor es nebenan im Konferenzraum um das eigentliche Thema des Besuchs von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ging, und zwar die Klimaschutzaktivitäten des Unternehmens.

Als einen Punkt nannte Schmorleiz den stärkeren Einsatz von sogenannten Ersatzbrennstoffen. Gegenwärtig läuft ein Genehmigungsverfahren, an einer Verfahrensstelle fossile Energieträger komplett zu ersetzen. Nach seiner Kenntnis gebe es dafür positive Aussichten, verkündete Woidke, der als Ziele brandenburgischer Landespolitik Klimaneutralität der hiesigen Industrie und Einsatz hier erzeugter erneuerbarer Energien in Produktionsbetrieben des Landes nannte. Auch die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid müsse zumindest als Zwischenlösung in Betracht kommen. "Wir brauchen Zement und die Industrie", steht für ihn fest.

Wie Schmorleiz erläuterte, seien die in Rüdersdorf (im Verbund mit Eisenhüttenstadt) erreichten 508 Kilogramm CO2 pro Tonne Zement schon ein "Spitzenwert" Der Durchschnitt weltweit liege bei 630 Kilo. Um aber die Klimaziele von Paris zu erreichen, die Erderwärmung auf zwei Grad zu begrenzen, müsse der Wert auf 378 Kilo gesenkt werden. Dafür gebe es bei Cemex mehrere "Hebel". Neben der Sicherung einer nachhaltigen Versorgung unter anderem mit Hüttensand – er kommt von Arcelor Mittal aus Eisenhüttenstadt – nannte er die Zulassung neuer Zementsorten mit zum Beispiel mehr Kalksteinmehlanteil, Versuche mit festigkeitssteigernden Mahlhilfen oder Einsatz von Braunkohleflugasche. Beim Rohmehl setze man auf Einsatz von Papierasche aus Schwedt oder Grieße-Kalk aus dem benachbarten Kalkwerk und forsche mit Stahlwerksschlacken. Man versuche, die thermische Effizienz zu erhöhen, zum Beispiel Brenntemperaturen abzusenken.

Nicht zuletzt gehe es um alternative Brennstoffe, wie auch um Klärschlamm oder Tiermehl. Zudem wolle man Heißgaserzeuger von Steinkohle auf Gas umstellen, so Schmorleiz.

Als eine Perspektive stellte er auch eine "lokale Sektorenkupplung" vor. So könnte Abwärme aus dem Werk für die Herstellung von Wasserstoff eingesetzt werden, der dann als Antrieb für die eigene Lkw-Flotte oder die Geräte im Tagebau genutzt werden könnte. Überdies komme die Abwärme zum Heizen in der Nähe geplanter neuer Siedlungen in Frage. Woidke hält gerade die Förderung der Wasserstofftechnologie für erfolgversprechender als für Batteriewerke.

Positiv wertete er auch, dass Cemex in Rüdersdorf viel für den eigenen Fachkräftenachwuchs tut. So befinden sich rund 50 Lehrlinge in Ausbildung, demnächst tritt der neue Jahrgang an. Elena-Fabienne Allard und Tom Kleitz, beide angehende Industriemechaniker, bescheinigten gute Konditionen, gute Perspektiven und ein gutes Team, was letztlich den Ausschlag für ihre Wahl gegeben habe.