Gemüse und Obst aus eigener Ernte

Jörn Tornow

Ahrensdorf (MOZ) Die gelben Bohnen wachsen prächtig im Garten von Bernd Vogt, auch Tomaten, Zwiebeln und Gurken. Das Gemüse kann er selbst nicht verbrauchen. Deshalb verkauft er den Überschuss am Straßenrand mit einer Kasse des Vertrauens. Die Erdbeerernte brachte auch reichlich Früchte. "In diesem Jahr wächst alles sehr gut, aber man muss viel wässern", sagt der Hobbygärtner. Nur bei den Mohrrüben lief es nicht so gut. Kommerzieller Dünger und Pflanzenschutzmittel kommen in seinem Garten nicht zum Einsatz. "Ich dünge nur mit Mist aus dem Stall und mit Komposterde", so Bernd Vogt. Im Herbst erwartet er eine reichliche Pfirsichernte. Seinen Weintrauben haben die Frostnächte zu schaffen gemacht.