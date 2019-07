Gleich zwei Feldbrände

Nadja Voigt

Neulietzegöricke/Haselberg (MOZ) Mit gleich zwei Flächenbränden hatten die Feuerwehrleute aus dem Amt Barnim-Oderbruch und den Städten Wriezen und Bad Freienwalde am Dienstag zu kämpfen. Zunächst brannte es auf rund vier Hektar Ackerland zwischen Neulietzegöricke und Karlshof. Dafür erfolgte gegen 13 Uhr die Alarmierung, berichtet Amtswehrführer Henri Mandke. Neben den Feuerwehren aus Neulewin, Neulietzegöricke, Neutrebbin und Altreetz waren auch die Wriezener im Einsatz. Nach rund einer Stunde war das Feuer jedoch vollständig gelöscht, so Mandke.

Keine drei Stunden später ging es für die Wriezener Blauröcke zum nächsten Feldbrand nach Haselberg. Dort standen mehr als zwei Hektar abgeerntetes Feld in Flammen. Aufgrund des großen Waldbestandes in Richtung Steinbeck und Harnekop, sowie der schlechten Wasserversorgung auf der "Wriezener Höhe" wurde großzügig alarmiert, so die Wriezener Kameraden. Gemeinsam mit den Feuerwehrleuten aus Bad Freienwalde, Leuenberg, Bliesdorf, Kunersdorf, Prötzel und dem Kommandowagen des Amtes Barnim-Oderbruch war der Brand gegen 19 Uhr gelöscht.