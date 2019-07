Ein neuer Blick durch die Linse

Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ob über Facebook, Twitter oder Instagram: Um mit seinen Freunden vernetzt zu bleiben, sind Fotos und Bilderstrecken bei Jugendlichen unentbehrlich geworden. Im Verein Wi-Wa-Wunderland gab es deshalb jüngst als Ferienangebot einen Fotokurs mit Fotograf Felix Krause aus Guben. Die teure und schwere Spiegelreflexkamera konnte diesmal aber zu Hause bleiben. Hier galt es für die fünf Teilnehmenden vor allem, sich praktisch mit dem Smartphone auszuprobieren.

Zugegeben, der freiberufliche Fotograf hatte seine Hightechkamera doch mitgenommen. Damit erklärte er den Kindern zunächst, wie und warum überhaupt so eine Kamera funktioniert, bevor er einige Tipps zum Bildaufbau gab. Anschließend konnten die Kinder selbst hinaus in die Kastanienstraße und eigene Motive finden: Blumen, Baumkronen und Schmetterlinge galten bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen für besonders interessant. Leider blieben die Tiere für ein scharfes Foto nicht einfach sitzen, weshalb einige Kinder ihrem Motiv zu weilen auch mal hinterherjagen mussten.

Für ein außergewöhnliches Foto sei aber nicht nur das entsprechende Motiv wichtig, erklärte Felix Krause. Auch die Position des Gegenstandes im Bild und die Perspektive seien für ein Hingucker entscheidend. So zeigte er der 13-jährigen Natalie auch gleich einmal, dass man sich auch mal auf den Boden legen muss, um beispielsweise einer Raupe ganz nah zu kommen.

Motive selbst gestaltet

Die Stiefgeschwister Hannah (9) und Eleni (10) setzten hingegen weniger auf dokumentarische Naturaufnahmen. Sie gestalteten ihre Motive lieber selbst, indem sie zum Beispiel Herzen aus Kies formten, um sie abzufotografieren. Gar nicht so einfach, weil jedes Handy andere Einstellungen anbietet. "Die Kinder und Teenager fotografieren im Alltag ständig mit dem Handy, deshalb ist es sinnvoller, ihnen die Handhabung an ihren eigenen Geräten zu veranschaulichen", erklärt der freiberufliche Fotograf. Die Bilder auf den sozialen Medien hochzuladen, ginge so auch einfach viel schneller. Außerdem, so muss Felix Krause zugeben, "sind die Handykameras heute von der Qualität her wesentlich besser geworden" und könnten es zum Teil sogar mit professionellen Kameras aufnehmen.