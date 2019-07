Stadt Neuruppin spart 40 Prozent Energie nach Kitasanierung

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Sommerzeit, Ferienzeit – während die Kinder und Jugendlichen ihre Zeit abseits von Schulen und Kitas nutzen, beginnt für die Erzieher und die Verwaltung eine anstrengende Zeit. Denn alle größeren Reparaturen und Erneuerungen werden nach Möglichkeit in die Schließzeiten der Einrichtungen gelegt. Die Stadt Neuruppin hat die wenigen Wochen, die dafür zur Verfügung stehen, an mehreren Stellen genutzt.

Im Schulzentrum wurden so etwa die Akustikdecken an der Turnhalle angebracht. Während des Schuljahres würde das sonst alle Beteiligten vor größere Probleme stellen. Auch der gemeinsame Sportplatz der Puschkin- und der Pestalozzischule wurde in der Ferienzeit erneuert. Während dort vor zwei Jahren die Laufbahn erneuert worden ist, waren diesmal die Sportflächen im Inneren des Platzes an der Reihe. Insgesamt 110 000 Euro haben die Stadt und der Landkreis gemeinsam investiert, um den Spritzbelag zu erneuern. Das muss alle 10 bis 13 Jahre gemacht werden, weil der Schüttbelag sich mit Schmutz zusetzt und dann nicht mehr wasserdurchlässig ist, berichtet Sabine Schmolling vom Liegenschaftsamt des Kreises. Spätestens im Winter würden daraus durch Frostaufbrüche größere Schäden entstehen. Die Arbeiten an dem Platz wurden in der vergangenen Woche abgeschlossen. Auch der Bauzaun, der während der Trockenzeit des Belags vor ungewollten Nutzern schützen sollte, ist inzwischen von dem ansonsten frei zugänglichen Areal verschwunden.

In der städtischen Kita Eichhörnchen wurde ebenfalls während der Ferien mit Hochdruck gearbeitet. Drei Wochen Schließzeit hat die Einrichtung, die schon 2013 für eine schrittweise Sanierung genutzt worden sind. Für eine weitere Woche mussten die Kinder in diesem Jahr auch auf die Horträume der Gentzschule ausweichen, um die Sanierung zu ermöglichen. Obwohl das für die Erzieher eine Herausforderung war, hat sich der Aufwand gelohnt, findet Leiterin Katrin Schwierske, die zusammen mit 18 Erziehern in ihrer Einrichtung insgesamt 108 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren betreut.

Der Rest der Akustikdecken, mit deren Installation im vergangen Sommer begonnen worden war, ist dabei ebenso abgeschlossen worden wie eine Neuerung bei der Heizung, die dafür sorgt, dass sich die Wärme in den Heizkörpern gleichmäßiger verteilt und dadurch weniger unnötige Verluste auftreten. Gerade dieser Punkt macht einen großen Unterschied. Bis zu 40 Prozent weniger Energie verbraucht die Einrichtung, seit mit der Sanierung begonnen worden ist, freut sich Schwierske. Das macht pro Jahr immerhin eingesparte Kosten in Höhe von rund 4 000 Euro aus. Auch an anderer Stelle wurde auf modernere Technik gesetzt. So wurde die Deckenbeleuchtung auf LED umgestellt, berichtet Fred Müller vom städtischen Bauamt.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten in der Kita aber noch nicht. Einige Malerarbeiten bleiben noch offen, die im kommenden Sommer ausgeführt werden sollen.