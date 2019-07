Pannen beim Bau der Schleuse Zaaren bringen Bund in Bedrängnis

Martin Risken

Bredereiche (MOZ) Die aufgrund von Bauarbeiten bis auf Weiteres geschlossene Havel-Schleuse Zaaren zwischen Fürstenberg und Zehdenick schlägt weiterhin hohe Wellen. Kurz vor einem Treffen von mehreren Bundestagsabgeordneten und Wirtschaftsvertretern mit dem neuen Chef des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde, Michael Scholz, am heutigen Mittwoch auf der Schleusen-Baustelle verlangt der FDP-Bundestagsabgeordnete Martin Neumann in einer Anfrage an die Bundesregierung Aufklärung, wie es zu den neuerlichen Verzögerungen kommen konnte. "Für mich ist es schwer nachvollziehbar, dass trotz vorheriger Prüfung des Gewässergrundes und der Statik der Schleuse nun kurz vor der geplanten Wiederinbetriebnahme solch gravierende Probleme auftreten. Für die touristischen Leistungsträger in der Region ist dies eine weitere ökonomische Hiobsbotschaft, die dringender Aufklärung bedarf – auch mit Blick auf mögliche Schadensersatzforderungen", so Neumann. Am 12. Juli musste der WSA-Chef einräumen, dass sich das Schleusen-Oberhaupt gesenkt hatte und ein Baustopp verhängt werden musste. Der Fertigstellungstermin verschiebe sich damit auf das Frühjahr 2020. "Wessen Expertise – neben jener der Bundesanstalt für Wasserbau – wurde in die Vorplanung zur Sanierung der Schleuse Zaaren einbezogen", will Neumann nun von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wissen.