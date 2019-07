Investoren sind in der Spur

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Im Rahmen der Grünen-Tour durch die Stadt Wriezen hat die Gruppe am Dienstag auch Halt am Wriezener Bahnhof gemacht. Mit dabei: Spitzenkandidat Benjamin Raschke, der der Einladung von Direktkandidatin Tatjana Rosenthal aus Vevais gefolgt war.

Zunächst besichtigte die Gruppe, der sich auch interessierte Bürger der Stadt und einige Stadtverordnete angeschlossen hatten, das Gelände des früheren Mischfutterwerks. Dort entstand zurückliegend ein Solarpark. Um das Thema Solar soll es sich am verwaisten Wriezener Bahnhofsgelände gehen. Dort soll ein ganzes Quartier entwickelt werden: Mit Industrie und Einzelhandel. Über das geplante Joint Venture (zu deutsch "gemeinsames Wagnis") informierten Planer und Solarparkentwickler Alexander Rosenthal sowie Montaplan-Geschäftsführer Reinhard Dilger. Auf sieben Hektar sollen Fertigungshallen für den Schienenfahrzeug-Hersteller aber möglicherweise auch für die Solarindustrie entstehen. Das Geschäft wachse, so Dilger über seine Sparte. Doch der Standort Berlin zum Beispiel stoße an seine Grenzen. Deshalb sei Wriezen so interessant für seine Firma. Mit einem interessanten Umfeld, das es noch zu entwickeln gilt. "Wir haben eine Vision für Wriezen", sagte Alexander Rosenthal im Gespräch am Bahnhof. Es gehe um die möglicherweise Reaktivierung der Wriezener Bahn, um Parkplätze, Pendler, Gastronomie, Einzelhandel und Gewerbe. Außerdem solle der Tourismus nicht vergessen werden, so Rosenthal. Dafür müsse jedoch ein ansprechenderes Umfeld als jetzt geschaffen werden. Vor allem da, wo die meisten Besucher ohne Auto ankommen: am Bahnhof.

"Und das Herzstück bleibt außen vor?", wollte Benjamin Raschke wissen. Das Bahnhofsgebäude sei die Visitenkarte jeder Stadt, so Rosenthal. Allerdings sei es nicht nur für Bahnzwecke gewidmet, sondern auch in privater Hand.

Millioneninvestition

Rund fünf Millionen Euro wollen Rosenthal und Dilger in die Entwicklung des Standortes fließen lassen. Wenn alles klappt. "Was kann denn die Stadt tun", wollte Steffen Blunk, ebenfalls für die Grünen engagiert, wissen. Denn der Druck in den Berliner Randbereichen sei groß, so der Neu-Wriezener. Und die Stadt hätte viel zu bieten, gerade was Schulen, niedergelassene Ärzte und das Krankenhaus angehe. "Für unsere Mitarbeiter ist ein attraktives Umfeld wichtig", sagte Reinhard Dilger. Und was die Stadt angehe, sei es von Vorteil, wenn die bürokratischen Hürden kleingehalten würden. "Und ein enormes Plus wäre die Streckenanbindung."

"Für Wriezen wäre das eine tolle Chance", wertete Grünen-Politiker Raschke. Am Abend stellte er sich weiteren Bürgern beim Dialog in der Villa Blunk. Damit endete seine "Brandenburg ist erneuerbar"-Tour in Wriezen.