Die Rohre sind zum Teil porös

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Die Sommerferien in Brandenburg gehen in dieser Woche zu Ende. Auch das Inselbad in Eisenhüttenstadt wird dann komplett für drei Wochen die Pforten schließen. Janet Neiser sprach darüber mit Robert Böswetter, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Eisenhüttenstadt.

Herr Böswetter, warum schließt das Inselbad am 5. August?

Weil es eine planmäßige Instandhaltungsmaßnahme geben wird. Das ist ein größeres Thema, bei dem es um den Ersatz alter Rohrleitungen am sogenannten Filterkreuz geht. Wir müssen da etwa 150 Meter Leitungen ertüchtigen. Deren Zustand ist so, dass wir das zeitlich nicht aufschieben wollen, damit wir nicht so einen Ausfall haben wie vergangenes Jahr. Da mussten wir nämlich mal ganz unvorbereitet für eine Woche schließen, weil an diesen Leitungen etwas beschädigt war. Die sind zum Teil recht porös.

Welche Funktion haben die Rohre?

Da geht das Frischwasser für die Halle durch. Neben der Erneuerung der Leitungen werden aber parallel gleich noch ein paar Maßnahmen mitgemacht.

Das alles ist also keine kurzfristige Entscheidung zur Schließung?

Überhaupt nicht. Das haben wir bereits 2018 geplant. Wir sind sehr froh, dass wir eine Firma gefunden haben, die das übernimmt. Das ist ja ein relativ kurzer Zeitraum bis 25. August und alles nicht ganz trivial. Wenn das dann gemacht ist, haben wir, denke ich, Ruhe für die nächsten Jahre, was diese Leitungen angeht.

Muss das Wasser in den Becken komplett abgelassen werden?

Nein, das bleibt drin. Der Austausch der Rohre ist trotzdem möglich.

Haben Sie bewusst darauf verzichtet, die Maßnahme in den Sommerferien durchzuführen?

Es gibt nie einen besten Termin. Wir wollen das erledigen, bevor es richtig losgeht mit den Schulen. Die fangen nicht gleich am ersten Tag mit dem Schwimmunterricht an. Wir wollen da kaum Beeinträchtigungen.

Vereine müssen sich dann auch anderweitig umsehen?

Ja, für diesen Zeitraum. Ab und zu muss man eben an bestimmte Aggregate ran, an denen man im laufenden Betrieb nichts machen kann.

Wie teuer ist die Maßnahme?

Mit all den parallel laufenden Arbeiten wird das knapp 100.000 Euro kosten.

Wie ist die Saison im Inselbad bisher verlaufen?

Es war durchwachsen, so ähnlich wie in anderen Jahren. Wir hatten sehr viele Besucher, als es so heiß war. Als es dann kühler wurde, waren es wieder weniger. Dann nutzen eben viele andere Freizeitmöglichkeiten. Aber beispielsweise die Sanierung der Fußgängerbrücke, die ja schon seit Monaten gesperrt ist, die haben wir nicht wirklich gespürt.

Welche Reaktionen gab es auf die Preiserhöhung im Inselbad in diesem Monat?

Das lief relativ problemlos ab. So etwas erzeugt natürlich nie Stürme der Begeisterung. Aber es gab zum großen Teil sogar Verständnis. Viele haben gesagt, dass es klar ist, dass nach Jahren mal die Preise angehoben werden müssen. Die sind froh, dass es diese Schwimmhalle immer noch gibt. Das allgemeine Bädersterben in Deutschland ist ja deutlich dramatischer, als manch einer denkt.

Vielen Bädern fehlen auch einfach die Rettungsschwimmer.

Wir suchen auch. Wir haben an den Schulen hier schon Aushänge gemacht, dass wir uns freuen würden, wenn jemand seinen Rettungsschwimmer macht. Wir würden sogar die Ausbildung übernehmen, wenn derjenige dann auch ein bisschen für uns arbeitet.