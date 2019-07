Die Schützen aus Groß Rietz suchen Nachwuchs

Monika Rassek

Groß Rietz (MOZ) Mit Waffen verbinden Menschen meist unangenehme Ereignisse wie Krieg, Terror oder Verbrechen. Zur Zeit des Nationalsozialismus brachten sie auch Schützenvereine in Verruf. Heute stehen die deren Mitglieder gegen dieses Image an. Denn seither hat sich vieles verändert. Heute trainieren Sportschützen in den Vereinen. 2016 trumpften die deutschen Schützen bei den Olympischen Spielen auf: dreimal Gold, einmal Silber. Das beste Ergebnis, das sie je erzielten.

Die Alliierten verboten nach der Kapitulation Deutschlands die Schützenvereine. In der Bundesrepublik wurden sie wieder zugelassen, in der DDR nicht. Erst nach der Wende gründeten sich Vereine neu. Die Zeit des Verbots hat Spuren hinterlassen, Organisations- und Mitgliederstrukturen sind nur schwach ausgeprägt. Auch die Mitglieder des Kleinkaliber Schützenvereins Groß Rietz haben daran zu knabbern.

Nachwuchs gesucht

"Wir würden gern sportlichen Nachwuchs ausbilden, aber es gibt kaum Interesse", bedauert Vorstandsmitglied Wolfram Bennewitz. Er selbst kam im Alter von 14 Jahren zum Schießsport: "Der Abschnittsbevollmächtigte hat mich damals überredet. So kam ich zum SV Dynamo Teterow in Mecklenburg-Vorpommern, trainierte und wurde 1971 Kreismeister."

Dann fehlt lange die Gelegenheit. Erst 1996, als er sein Leben ins Brandenburgische verlagert, hört er vom Schützenverein in Groß Rietz, wird 2002 Mitglied und blieb: "Ich fühle mich hier sehr wohl und das liegt nicht nur am Sport. Es ist eine Atmosphäre des gegenseitigen Mit- und Füreinander und es macht Spaß." Auch Jörg Krüger genießt das Vereinsleben: "Meine beiden besten Kumpels sind Mitglied und haben mich dazu überredet. Für mich steht der sportliche Aspekt mit den Wettkämpfen im Vordergrund."

Die Vereinsmitglieder trainieren, beteiligen sich an Veranstaltungen und Wettkämpfen – und stemmen Projekte wie die Sanierung ihres Vereinsheims und den Bau der Schießstände. Gegründet wurde der Verein ursprünglich im 1928. Durch das Verbot passierte viele Jahre nichts. Erst im Jahr 2000 wagten 13 Gründungsmitglieder einen Neubeginn, kauften von der Treuhand für wenig Geld eine Ruine und legten los: "Wir haben entmistet, entkernt, Wände gezogen und den ersten Schießstand für Luftgewehre gebaut, der 2001 fertig war."

Es folgt der Umbau zum Kurzwaffenstand für größere Kaliber. "Das war ein Kraftakt", erinnert sich Bennewitz. Die Regeln sind sehr streng. Schon wegen der Sicherheit. "Aber es gibt kaum noch Gutachter, die so eine Abnahme machen dürfen." Die knapp 30 Mitglieder haben es dennoch geschafft und das 2004 mit einem großen Schützenfest und Festumzug gefeiert.

Immer weiter machen

"Fertig werden wir nie, aber es geht vorwärts", so Bennewitz. Das Dach des Vereinsheims wurde in Kooperation mit der Berolina Solar saniert. Die Firma brachte das Dach in Ordnung und setzte Solarmodule drauf. Der Gewinn geht an die Firma und die Sportfreunde sitzen im Trocken. Außenfassade und Fenster glänzen dank Fördermitteln, Eigenanteil und Privatspenden. Als nächstes werden die Sanitäranlagen erneuert – mit Fördergeldern.

Ein Fernsehteam kommt am 31. August vorbei, um von den emsigen Schützen zu berichten. An dem Tag, da dann auch das Schützenfest im Vereinsheim Groß Rietz um 10.30 Uhr beginnt. Höhepunkt wird das wettkampfmäßige "Königsschießen" sein.