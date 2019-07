Freie Betten Fehlanzeige

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Das Stadtfest in Eisenhüttenstadt vom 23. bis 25. August wirft seine Schatten voraus. Und Schatten kann ja gerade im Hochsommer sehr angenehm sein. Die zwei Hotels in Eisenhüttenstadt, also das Hotel Fürstenberg und das Hotel Berlin, sind komplett ausgebucht. "Ich habe mich diese Woche dort erkundigt", erklärt Kathrin Henck; Geschäftsführerin des Tourismusvereins Oder-Region (TOR).

Buchungen ein Jahr im Voraus

Auch Schausteller und Agenturmitarbeiter buchen sich dort erfahrungsgemäß ein, denn die Nächte während des Stadtfestes sind immer kurz. Da ist ein kurzer Weg zum Bett sehr angenehm.

Wer also kurzfristig nach Eisenhüttenstadt kommen möchte, so wie das jedes Jahr viele ehemalige Stahlstädter machen, der muss schauen, wo er unterkommen kann, falls Freunde und Familie kein Gästebett haben. Denn auch im privaten Bereich sind nahezu alle Zimmer ausgebucht, weiß Kathrin Henck. Etwa 15 Anbieter gebe es da. Die Vermittlung läuft meist über den TOR. "Ich denke, wir haben nur noch ein oder zwei Möglichkeiten, jemanden unterzubringen", sagt sie – fügt aber gleich hinzu: "Am Ende wird alles weg sein."

Da sei in diesem Jahr nicht anders als 2018 und den Jahren davor. Das bestätigt ein Blick ins Archiv der Märkischen Oderzeitung, die vor etwa genau zehn Jahren Kathrin Henck zitierte: "Es gibt keine freien Betten mehr!" Das Stadtfest ist ein Magnet und somit auch ein Wirtschaftsfaktor. "Manche buchen ja schon ein knappes Jahr im Voraus", betont die TOR-Geschäftsführerin. Sollte in den kommenden Tagen jemand bei ihr oder einer Mitarbeiterin anrufen, werde man versuchen, eine Lösung zu finden. Schließlich gibt es ja auch ein Umland. "Wir schauen da bis Müllrose und Guben", sagt sie.

Auch Neuzelle ist für Stadtfestgäste eine Alternative – theoretisch jedenfalls. Denn auch dort, sind die Hotelbetten bereits so gut wie weg. Im Klosterhotel hieß es am Montag: Keine Chance. Alles ausgebucht! Und auch im Hotel "Prinz Albrecht", das über wesentlich mehr Zimmer verfügt, kann Manja Reschke nicht für Wunder sorgen. Nur noch ein oder zwei Zimmer seien zu Beginn der Woche zu haben gewesen. "Aber das liegt bei uns nicht am Stadtfest", erklärt sie. "Wir haben zu dieser Zeit ein Klassentreffen und eine Hochzeit." Und auch sonst seien die Hotelbetten in der Urlaubssaison sehr gut nachgefragt. Manja Reschke erinnert sich an eine Anfrage Anfang des Jahres: Da sei es um eine größere Buchung für das Stadtfest gegangen. Aber da habe man schon nicht mehr helfen können, weil nicht mehr so viele Zimmer frei waren.

Ein Anruf kann nicht schaden

Was die private Zimmervermittlung im Amtsbereich Neuzelle angeht, da ist die Besucherinformation auf dem Stiftsplatz die erste Anlaufstelle. Etwa zehn private Anbieter seien dort gelistet. "Ein paar sind belegt", weiß Antje Hollatz. Wer Interesse hat, solle sich melden. Dann werde man schauen, wo eventuell noch ein Bett zu haben ist.

Kathrin Henck hat aber noch etwas bemerkt. Nicht nur das Stadtfest vermag es offensichtlich, Menschen anzuziehen, die dann auch in Eisenhüttenstadt übernachten wollen. "Wir hatten auch schon Anfragen wegen der Freilichtbühne." Wenn da ein tolles Konzert sei und die Gäste von weither kämen, dann wollen sie eben nicht mehr in der Nacht zurückfahren. Veranstaltungen vermögen also durchaus Übernachtungsgäste anzulocken – auch nach Ostbrandenburg.