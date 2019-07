OVG führt elektronisches Ticket in Oberhavel ein

Die Polizei kontrollierte 2016 zum Schulstart vor der Grundschule Nord in Hennigsdorf. © Foto: Wiebke Wollek

Burkhard Keeve

Oberhavel (Klaus D. Grote) In den 38 Grundschulen Oberhavels herrscht zu Beginn des Schuljahrs 2019/2020 besonders viel Aufregung. Denn am 5. August betreten nach Angaben des staatlichen Schulamtes 1 840 Mädchen und Jungen zum ersten Mal mit bunten Schultüten und neuen Ranzen ihre Klassen. Landesweit werden 22 700 Lernanfänger eingeschult, teilt das Bildungsministerium mit.

Aber auch für Schüler an den zwölf Oberschulen, acht Gymnasien, drei Gesamtschulen, den beiden Oberstufenzentren sowie sechs Förderschulen bahnt sich das Ende der Schulferien an. Mit großer Spannung werden nach der Sommerpause auch die insgesamt 1 815 ehemaligen Grundschüler den kommenden Montag erwarten, denn dann wechseln sie auf eine weiterführende Schule.

Neue Karte kommt mit der Post

Wer als Schüler mit Bus oder Bahn in seine Bildungseinrichtung fahren muss, erhält zum Schuljahresbeginn eine neue, elektronische Schülerjahreskarte, die sogenannte VBB-fahrCard. Mit der Umstellung ändern sich auch die Abläufe bei der Ausgabe der Schülerjahreskarten. Die Schüler erhalten ihre neue VBB-fahrCard rechtzeitig vor dem Schulbeginn mit einem Überweisungsträger "über den gemäß der Schülerbeförderungssatzung des Landkreises festgelegten Eigenanteil auf dem Postweg", teilt die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) am Montag mit.

Damit entfällt die Verteilung der Schülerjahreskarten zum Schulbeginn in der Schule und alle Schüler können bereits am ersten Schultag mit ihrer neuen Schülerjahreskarte fahren. Sollte allerdings der Eigenanteil nicht rechtzeitig bezahlt worden sein, "wird der elektronische Fahrausweis gesperrt", so die OVG. Ab 1. August stellt der Betrieb übrigens alle Jahres- und Abokarten auf die elektronische Chipkarte um, auf der der Fahrausweis gespeichert ist.

So eine Einschulung geht für die Eltern ins Geld. Nach Angaben der MBS werden durchschnittlich rund 350 Euro für Schultüte, Ranzen sowie Hefte und Bücher ausgegeben.